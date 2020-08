Non ci sarebbero belle notizie per l’affascinante Valeria Marini, che avrebbe non pochi problemi di natura sentimentale. Anzi, sembra proprio che non stia più insieme al suo fidanzato Gianluigi Martino. Il periodo sarebbe di profonda crisi secondo alcuni, mentre altri pensano che ormai le strade si siano separate definitivamente e che non ci siano più speranze per una loro riappacificazione. Qualche giorno fa a riferire della situazione ci ha pensato il giornalista Roberto Alessi.

Le sue frasi non certo positive sulla coppia sono state riportate su ‘Libero’. Il direttore di ‘Novella 2000’ è stato ospitato oggi, venerdì 28 agosto, ad ‘Ogni Mattina’, ed ha parlato con Giovanni Ciacci. Quest’ultimo non ha dubbi su ciò che è successo: “Sì, secondo me si sono lasciati. Dai, diciamocelo. Ormai è un mese e mezzo che non si vedono insieme”. E poi è intervenuto ancora una volta sulla questione lo stesso Alessi, il quale ha fornito ulteriori particolari su di loro. (Continua dopo la foto)















Il giornalista ha tentato in tutti i modi di contattare la showgirl ed ex gieffina, senza però ricevere risposta. Probabilmente ha preferito chiudersi nel silenzio, visto il difficile momento. Alessi ha aggiunto: “Questi qui non si frequentano più, non si vedono più, l’ultima volta si sono visti un mese fa. Oltretutto lei è in giro per l’Italia sola e lui è in vacanza solo, quindi chiamo lui e chiamo lei ma nessuno dei due mi risponde”. Dubbi sulla separazione sarebbero ormai pochissimi. (Continua dopo la foto)















Sia Ciacci che Alessi sono concordi sul fatto che Valeria Marini e Gianluigi Martino siano da considerare un’ex coppia. Il direttore di ‘Novella 2000’ ha comunque espresso la sua opinione. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate dai fatti, sarebbe dispiaciuto: “Sì, è un peccato”. Intanto, lui attende con ansia e trepidazione un’eventuale telefonata della donna. Chissà se deciderà nelle prossime ore o nei prossimi giorni di rompere il silenzio e fornire la sua versione. (Continua dopo la foto)









Non è un bel periodo per Valeria Marini e neanche per l’Italia intera. Lo ha confessato la stessa soubrette dopo aver dichiarato di essersi sottoposta al tampone naso-gola. Dopo le serate passate in Sardegna (dove si è verificato un boom di contagiati), ha pensato fosse giusto sapere se ha contratto il Coronavirus. Non è stato facile, ha spiegato, ma per fortuna non ha il Covid-19.

