Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono ormai fidanzati ufficialmente. E infatti dopo mesi di avvistamenti, pettegolezzi e indiscrezioni, Berruti ha confermato la storia d’amore in tv, quando era ospite di ‘C’è tempo per’, la trasmissione mattutina condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi. “Sì, sì sono innamorato – ha confessato l’artista romano parlando della bella Maria Elena – Vi ringrazio ed è vero avete ragione, siamo una bellissima coppia, avremo modo di riparlare di questo”.

E poi ancora: "Questo è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto riservato, a questo punto è inutile negarlo ci sono delle foto, dei contatti, però ecco non dico nulla di più. L'ex ministro, dal canto suo, non ha commentato la notizia che ha riempito giornali e siti per giorni e sembra decisa più che mai a proteggere la sua vita privata. Ora ecco spuntare in queste ore un'altra testimonianza del loro amore grazie ad uno scatto 'rubato' da alcuni paparazzi.















La love story estiva prosegue dunque a gonfie vele, come si può evincere dallo scatto del settimanale 'Chi'. Ce ne sono già state altre immagini che hanno fatto il giro della rete, ma questa è destinata ad essere una delle più apprezzate. Il settimanale di gossip guidato da Alfonso Signorini ha beccato Maria Elena e Giulio a mare. Mentre si fanno un bel bagno, si può notare un feeling incredibile. E in acqua scattano baci ed effusioni che fanno alzare la temperatura marina.















I due si trovano in Sicilia al largo delle fantastiche isole Eolie. Per la capogruppo di Italia Viva, il partito capitanato dall'ex premier Matteo Renzi, è un'estate 2020 da sogno. Sembra infatti aver davvero trovato la sua anima gemella, che probabilmente cercava da anni. Anche l'attore 35enne pare essere completamente travolto dalla passione. Analizzando queste istantanee, si può intuire che ci sia un sentimento forte da parte di entrambi. La storia è destinata a continuare.









Le foto pubblicate su un numero di Diva e Donna hanno confermato in passato un flirt di cui si vocifera da mesi e di cui, in effetti, solo di recente si era appreso dalle parole dell’attore che con la leader di Italia Viva stava nascendo qualcosa di davvero importante. Parole che hanno invece sorpreso la ex dell’attore: “Mi sono distanziata della situazione, visto anche che Giulio sostiene ancora fino a questo giorno che loro sono solo amici”.

