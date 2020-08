Flavio Briatore sarà dimesso domani dal San Raffaele e continuerà la terapia in isolamento domiciliare. Le dimissioni di Briatore dall’ospedale “sono previste domani mattina. Le condizioni cliniche generali – informano dall’Irccs di via Olgettina, dove l’imprenditore proprietario del Billionaire è stato ricoverato per problemi diversi da Covid-19 ed è risultato positivo al tampone – consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al coronavirus Sars-CoV-2”.

“Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato. Mi sento bene – dice -. Non ho nulla di speciale. La temperatura è a posto, respiro bene e sono pure riuscito a lavorare. Anche se mi auguro di uscire presto”, ha raccontato Briatore in un’intervista a La Stampa dicendosi sollevato per il risultato negativo del tampone effettuato su suo figlio di 10 anni, Falco. (Continua a leggere dopo la foto)















E sui contagi legati al suo locale di Porto Cervo: “Al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. Ma vedendo come andavano le serate non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento: non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate”. Tra i contagiati vip anche Eliana Michelazzo. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ex manager di Pamela Prati ha confermato di aver contratto il virus e ha raccontato anche la situazione del Billionaire il giorno di Ferragosto. “Al ‘Billionaire’ la gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da ballo la gente era tutta ammassata senza nessun distanziamento. Negli altri locali c’era lo spazio mentre da Briatore no”, ha detto Eliana Michelazzo all’Adnkronos. (Continua a leggere dopo la foto)









Oggi la Michelazzo è stata ricoverata d’urgenza all’Umberto I di Roma. Pare infatti che le condizioni dell’ex manager di Pamela Prati si siano aggravate tanto che è stata trasportata in ospedale in ambulanza. Quando è tornata a Roma con la nave, a Olbia non le hanno fatto né il tampone né il test sierologico. E solo dopo la Michelazzo ha scoperto di essere positiva: “Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza e il risultato è arrivato dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io”.

Al Bano torna a parlare della figlia Ylenia. Il ricordo di quei momenti è struggente