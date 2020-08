Al Bano torna a parlare della figlia Ylenia. Il ricordo di quei momenti è struggente

Il cantautore pugliese Albano Carrisi, alle prese con tante notizie di gossip che lo danno vicino a sposarsi con Loredana Lecciso, ha lasciato da parte per un attimo queste vicende sentimentali per ritornare sull’argomento che più di tutti lo turba e lo angoscia. Ci riferiamo ovviamente alla scomparsa di sua figlia Ylenia, avvenuta nell’ormai lontano 1994. Di lei, concepita con Romina Power, non si è più saputo nulla e non si è mai fatta luce su ciò che è successo realmente.

Contattato telefonicamente da 'Gente', l'artista originario di Cellino San Marco ha affermato che nonostante abbia una gran fede verso Dio, la sparizione della ragazza lo fece entrare in crisi. Quindi anche se in un primo momento ha avuto delle difficoltà anche religiose, in seguito ha compreso che non era giusta la sua scelta di allontanarsi dal Signore. Quindi, si è ritrovato dopo un periodo di fortissimo turbamento. Sicuramente la perdita di una figlia è una delle esperienze più dure per un padre.















Carrisi ha dunque riferito al giornalista: "Senza fede vivevo male, mi sentivo smarrito. Ho capito che stavo sbagliando: anche il buon Dio ha sacrificato il figlio sulla croce, chi ero io per avere una vita soltanto facile e privilegiata?". E giorno dopo giorno la sua fede è rientrata e si è addirittura rafforzata. Messo da parte questo triste argomento, l'uomo si è soffermato sulla figlia Cristel. A causa dell'emergenza sanitaria, non riesce a vederla visto che vive fuori dai confini nazionali.















La figlia vive infatti insieme a suo marito e i figli Kay e Cassia in Croazia, nella capitale Zagabria. La lontananza da lei è pesante: "Per il problema del coronavirus preferisce giustamente non viaggiare. Non vedo l'ora di rivederla insieme ai miei due nipoti". E a proposito della pandemia ha affermato: "Grazie a Dio sto bene nonostante la situazione sanitaria faccia ancora paura. Purtroppo in giro si vede tanta imprudenza e si leggono notizie che non si vorrebbero mai sentire".









A quanto pare, sia il cantautore che Loredana avrebbero preso una decisione veramente molto importante per il loro futuro. “Il prossimo passo saranno le nozze…”. Quindi, Carrisi e la Lecciso sarebbero pronti a fare il grande passo unendosi in matrimonio. I diretti interessati non hanno rilasciato commenti in queste ore, quindi nessuna certezza può ancora esserci. Ma l’ipotesi che possano salire sull’altare ha mandato in estasi.

