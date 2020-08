Valerio Staffelli colpito da un gravissimo lutto nelle scorse ore. Lo storico inviato del tg satirico ‘Striscia la Notizia’, celebre per la sua consegna dei Tapiri d’Oro ai personaggi noti, è stato costretto a dire addio al suo papà. Gennaro Staffelli si è spento all’età di 82 anni e la notizia della sua morte è stata annunciata proprio dal figlio sul suo profilo Instagram. Un momento davvero molto difficile per l’uomo, che ha raccontato anche un aneddoto interessante sul suo adorato babbo.

Questa brutta perdita giunge a tre anni di distanza da un altro terribile lutto che aveva subito Valerio. Infatti, nel 2017 era passato a miglior vita anche suo fratello Alessandro, che di professione faceva il medico. Aveva solamente 51 anni e quella dipartita aveva assestato un durissimo colpo all'inviato del programma di Canale 5. Adesso la scomparsa del papà rappresenta un altro momento decisamente difficile da sopportare. I fan gli hanno immediatamente mostrato vicinanza.















Questo il messaggio di saluto al genitore: "Ieri ci ha lasciato il mio babbo, Gennaro Staffelli detto Ciccio di origini napoletane classe 1938, commerciante. Il più bravo che abbia mai conosciuto, era un maestro nell'arte della vendita, ironico, sensibile, un uomo generoso, buono e molto simpatico. Ironico come molti napoletani sanno essere. Pensate che ci ha fatto sorridere ed ha cantato sino al giorno prima per rallegrarci, perché sentiva che ormai il suo tempo era finito".















Valerio Staffelli ha detto ancora: "Mi ha insegnato molto il mio papà, quello che avete visto in tv in questi anni è frutto anche del suo savoir fair, pensate ad esempio che il mio come la va' che ripeto ormai da 24 anni durante Striscia la Notizia era il saluto che lui faceva ai suoi clienti. Grazie a lui ho potuto intraprendere la strada del mondo dello spettacolo, lavoravo nel suo negozio e poi facevo provini a destra e a manca, senza il sostegno di quello stipendio non ci sarei mai riuscito".









Staffelli ha quindi chiosato: “Comunque ciao ‘Grande capo’, mi mancherai, ti voglio bene. RIP”. Tra i vari attestati di condoglianze, ecco quali sono stati i principali: “Un pensiero ed un abbraccio fino al cielo per il tuo grande papà”, “Mi dispiace molto, le mie più sentite condoglianze”, “Lascerà un grande vuoto”, “Si dice che non ci lasciano mai, speriamo sia così anche per te”.

