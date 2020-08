“Lo devono fare tutti”. Elettra Lamborghini, la decisione a sorpresa a pochi giorni dal suo matrimonio

Elettra Lamborghini si appresta a sposare il suo grande amore Afrojack. Mancano davvero pochi giorni all’evento più importante della sua vita, ma l’emergenza coronavirus non le sta facendo dormire sonni tranquilli. Per questa ragione ha deciso di fare una richiesta specifica a tutti gli invitati del suo matrimonio. La sua è rabbia mista a preoccupazione per quanto sta succedendo in Italia e dunque vuole correre ai ripari per evitare situazioni più che spiacevoli.

La cantante bolognese chiederà infatti a tutti coloro che parteciperanno alle sue nozze di sottoporsi al tampone per capire se siano affetti o meno dal Covid-19. Il suo riferimento è più che altro rivolto a tutti quei vip che non vogliono dire di essere stati infettati e che proseguono regolarmente con le loro attività quotidiane. Lei è consapevole degli errori commessi da molti personaggi famosi e soprattutto la vicenda riguardante la Sardegna l'ha fatta allarmare particolarmente.















Ci sta dunque pensando su per capire come muoversi. Queste le sue prime parole: "La metà dei miei amici che sono di Bologna e sono stati in Sardegna hanno il coronavirus e se ne stanno a casa buoni". Mentre i vip non starebbero rispettando le prescrizioni sanitarie. La giovane ha poi continuato, dicendo: "Anche io di certo non sono contenta di chiedere ai miei invitati di fare il tampone, ma c'è mia nonna…Ma stai scherzando…Io no comment". Quindi, la sua posizione è netta.















Il suo timore maggiore è soprattutto per la nonna, essendo una persona anziana. In caso di contagio, sicuramente la donna potrebbe rischiare di ammalarsi in maniera grave. L'artista vuole impedire situazioni simili affinché il suo matrimonio non sia ricordato per eventi negativi. Tre giorni prima di partecipare alla sua cerimonia, gli invitati dovranno andare a farsi il tampone ed attendere il risultato. Coloro che ovviamente risulteranno positivi, non saranno presenti alle nozze.









Sia la Lamborghini che la sua dolce metà si augurano che tutto possa filare liscio e quindi c’è voglia di mettere in pratica qualsiasi atto preventivo per scongiurare problemi. Il suo intervento si è poi concluso con queste frasi: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra…Sbagli durante questo Covid ne abbiamo fatti tutti…Ma un po’ di buon senso”. Adesso non resta che capire come la prenderanno i partecipanti al suo matrimonio.

