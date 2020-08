Ricoverata in ospedale. Solo ieri Eliana Michelazzo, l’ex agente di Pamela Prati nota alle cronache per il caso Mark Caltagirone, rendeva noto di essere risultata positiva al coronavirus. Nella mattinata di oggi, venerdì 28 agosto, è stata trasportata d’urgenza al policlinico Umberto I di Roma, stando a quanto ha appreso l’agenzia Adnkronos.

Sempre all’Adnkronos la Michelazzo aveva ieri rivelato di essere risultata positiva al Covid-19 dopo aver trascorso al Billionaire, in Sardegna, la serata di Ferragosto, dove nei giorni scorsi diversi membri dello staff sono sono risultati nei giorni scorsi positivi al tampone. “Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza, appena sono rientrata dalla Costa Smeralda e il risultato è arrivato solo oggi, dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io”, aveva fatto sapere Eliana Michelazzo. (Continua dopo la foto)















“Sono molto spaventata ora – ha proseguito per poi pubblicare lei stessa la notizia tra le sue Storie di Instagram – Non ho febbre ma ho sempre sonno e dormo profondamente, non sento i sapori e gli odori e non mangio quasi niente. Sono in casa da sola e la Asl mi ha detto di aspettare 14 giorni e poi di rifare il tampone. Speriamo che la situazione non si aggravi”. (Continua dopo la foto)















Oggi, riferisce AdnKronos, la 40enne è stata trasportata e ricoverata d’urgenza all’ospedale policlinico Umberto I. Pare che le sue condizioni di salute si “siano aggravate” nelle scorse ore, da qui l’intervento dell’ambulanza e il ricovero. Fanpage ha sentito Eliana Michelazzo poco prima che arrivassero i soccorsi: “Sto male, perdo sangue dalla gola”, ha riferito al sito la ex socia di Pamela Prati. (Continua dopo le foto)











Nell’intervista ad AdnKronos Eliana Michelazzo aveva denunciato la situazione al Billionaire, dove “la gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Negli altri locali c’era lo spazio mentre da Briatore no”. Questa mattina, invece, lo stesso Briatore, ricoverato al San Raffaele di Milano, ha detto al quotidiano La Stampa che il locale ha rispettato le norme ma che i clienti non sono riusciti a mantenere il distanziamento.

Flavio Briatore rompe il silenzio dall’ospedale San Raffaele: “Ecco come sto…”