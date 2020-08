Flavio Briatore parla finalmente dall’ospedale San Raffaele di Milano, la struttura in cui è ancora ricoverato per un prostatite e per aver contratto il Coronavirus. La prima cosa che ci tiene a specificare a La Stampa il magnate del lusso, è che, contro quanto si sia vociferato e diffuso nei giorni, è importante sottolineare che non sia assolutamente intubato e che respiri senza l’ausilio dell’ossigeno. Ma non è finita qua, rompe il silenzio anche per quanto riguarda il caso Billionaire, il suo iconico locale al cui interno è scoppiato un focolaio di Covid, e che adesso si trova al centro della bufera.

Oltre ciò, l'ex marito di Elisabetta Gregoraci, fa sapere di sentirsi anche molto sollevato dopo la notizia appresa pochissime ore fa, quella che vede suo figlio Nathan Falco risultare negativo al tampone. Il ragazzo è stato sottoposto a tampone a Monte Carlo, così come spiega Flavio Briatore stesso. Non dimentichiamo che ieri, circa la sua salute, era intervenuta la Gregoraci, rassicurando tutti. Si sente un leone in gabbia, il Paperon De Paperoni italiano, nonostante la sua camera sia quella destinata ai "solventi", ossia colo i quali non pagano le tasse in Italia e che quindi usufruiscono della sanità pubblica da pagando sul momento.





























Camera privata, lenzuola pulite e un trattamento da re: Flavio Briatore, 70 anni, da un paio di giorni è su un letto dell’ospedale San Raffaele di Milano. Nel frattempo, però, i problemi si moltiplicano: ristoranti chiusi, dipendenti malati, amici e familiari preoccupati. Proprio per quest’ultima motivazione, Flavio, ha ritenuto necessario spararsi un selfie direttamente dal letto dell’ospedale, rassicurando tutti circa le sue condizioni di salute. La storia su Instagram è durata poco, venendo cancellata dallo stesso Briatore poco dopo. Per fortuna sta bene e ad averci rassicurati è stata la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci, dopo avergli parlato. Intanto Briatore rimane sotto controllo, come da prescrizione del suo amico medico Alberto Zangrillo, e dopo un giorno di silenzio il San Raffaele, riferisce di “una specifica patologia diversa da Covid-19”. (Continua dopo le foto)









A firma dei dottori Giulio Melisurgo e Pasqualino D’Aloia, riferisce a noi tutti di avere “una specifica patologia diversa da Covid-19” avvalorando così la versione anticipata da Daniela Santanchè e ripetuta dallo stesso Briatore (la prostatite) e che l’imprenditore “è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus”. Nel frattempo ricordiamo mercoledì scorso, quando in una video-intervista su Facebook con Nicola Porro, Briatore dichiarò dal suo ristorante “Crazy Pizza” sito a Montecarlo: “Ci sono 3-4 morti al giorno, gente anziana e malata. Ho parlato stamattina con Zangrillo e dice che è un raffreddore. Io l’altro giorno ho avuto la febbre, era un raffreddore”.

