Stefano Accorsi di nuovo papà: è un maschietto! La prima foto e il nome

Stefano Accorsi è diventato di nuovo papà. L’attore bolognese ha annunciato su Instagram la nascita del suo quarto figlio postando una foto in cui stringe la mano del neonato insieme a Bianca Vitali, la modella con cui Accorsi è sposato dal 2015, e poi una successiva, ma in bianco e nero, in cui i due stringono la sua manina.

La coppia ha già un altro bambino, Lorenzo, 3 anni, e ora ha dato il benvenuto un altro maschietto. Classe 1971, Stefano Accorsi ha vissuto in passato una lunga storia d'amore con Laetitia Casta. Dalla ex modella francese, con cui l'artista è stato legato dal 2003 al 2013, ha avuto Orlando e Athena, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2009. Non ha mai nascosto di aver sofferto molto per l'addio alla Casta. "Non è stato facile, ho chiesto aiuto, anche a uno psicologo – aveva raccontato tempo fa -. È stato fondamentale cambiare punto di vista. I problemi vanno guardati in modo diverso, se dopo mesi non si superano".















Poi Accorsi ha ritrovato l'amore con Bianca Vitali, modella classe 1991 e figlia del noto giornalista Aldo Vitali. La coppia si è sposata nel 2015 con una romantica cerimonia a Borgonovo Val Tidone e 2 anni dopo ha accolto il primo figlio. L'annuncio della seconda gravidanza di Bianca era arrivato 3 mesi fa quando su Instagram Stefano aveva postato uno scatto con i tre figli che accarezzavano il pancione della moglie.















Ora è arrivato un altro maschietto nella loro splendida famiglia allargata: si chiama Alberto, come svela l'attore nel post in cui annuncia la nascita. Pochi giorni prima aveva condiviso una tenerissima foto che lo ritraeva seduto su una panchina con Bianca sorridente e col pancione in vista. "Attesa dolce" aveva scritto nella didascalia. Attesa che ora, con la nascita del piccolo, è finita: "Benvenuto Alberto", ha commentato a margine del post apparso su Instagram poco fa.









Visualizza questo post su Instagram Benvenuto Alberto! ❤️ Un post condiviso da Stefano Accorsi (@stefano.accorsi) in data: 27 Ago 2020 alle ore 11:22 PDT



“Per me la famiglia è un posto bello dove tornare – aveva spiegato l’attore a Io Donna – Quando ci sono momenti di crisi e non se ne ha voglia, è davvero un dolore. Sono sempre in giro e sono felice di poter rientrare a casa, da mia moglie e mio figlio. Ci sono momenti di gioia e di fatica, ma è una bella fatica. Aggiungo che vale lo stesso per gli amici più cari, che fanno parte della mia vita. In questa famiglia ci sono anche loro”.

