Prima lui, poi lei. A casa di Marco Bocci e Laura Chiatti i cambi look vanno fortissimi in questa estate 2020. Entrambi bellissimi e di talento, i due attori formano una delle coppie più unite del mondo dello spettacolo. Sposati dal 2014, dal loro amore sono nati due splendidi maschietti, Enea e Pablo, e tanto Marco quanto Laura sono soliti condividere frammenti della loro quotidianità su Instagram dove contano una vera e propria marea di follower pronti a riempirli di like e commenti sotto a ogni post.

Nel dettaglio, lui vanta più di 650mila seguaci mentre lei supera quota un milione. Un paio di settimane fa, l’attore amato soprattutto per aver interpretato ruoli come il commissario Nicola Scialoja nella serie Romanzo Criminale e il vicequestore Domenico Calcaterra in Squadra Antimafia aveva sorpreso tutti con un cambio look. (Continua dopo la foto)















I fan hanno notato subito che l’attore era diverso dal solito. Negli scatti indossava jeans bianchi e una t-shirt della stessa tonalità con un gilet in denim ma, soprattutto, portava i capelli lunghi. A completare il tutto un orecchino vistoso orecchino a cerchio con una croce pendente, come un cantante rock anni ’80. E ovviamente le sue ammiratrici sono impazzite. Poi è stata la volta della moglie, che davvero ha lasciato tutti senza parole. (Continua dopo la foto)















Da anni Laura Chiatti porta i capelli sui toni del biondo ed eccezione fatta per un periodo in cui era diventata mora (la ricordate nel film “Ho voglia di te” con Riccardo Scamarcio?) non ha mai modificato in modo drastico il suo look. Ma questa volta l’ha fatto e sì, ha azzardato ma ha fatto anche centro a leggere i commenti piovuti come al solito copiosi sotto al post. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Niente male… Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 26 Ago 2020 alle ore 8:50 PDT



L’attrice ha detto addio al biondo ed è passata al rosa. Come mostra il selfie, sulle radici i toni sono quelli del fucsia scuro che è poi stato sfumato sulle punte rendendole rosa chiaro. La chioma è liscia e decisamente più lunga del solito, probabile che si sia fatta applicare alcune extension. “Niente male”, commenta la Chiatti che, a primo impatto, appare irriconoscibile. Ma sempre bellissima, come le fanno notare tutti.

