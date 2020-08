Non si fa vedere praticamente mai, ma nelle scorse ore la figlia vip si è fatta ammirare sui social network e in particolare sul suo account Instagram. Stiamo parlando di Bella Cruise, la figlia maggiore di Tom Cruise e di Nicole Kidman. Insieme al fratello Connor di 25 anni, la ragazza è stata adottata dai due attori quando erano sposati. Una volta che la coppia si è separata ed ha proseguito la propria vita in modo diverso, lei ha deciso di andare a vivere con suo padre. Ma è stata poco attiva.

Infatti, ha preferito vivere decisamente distante dai riflettori e da qualsiasi telecamera. A livello professionale è un’artista e vive nella capitale inglese Londra. Non ha assolutamente avuto mai intenzione di seguire le orme dei genitori, infatti il mondo cinematografico è ben lontano dalla sua idea. Online si possono apprezzare più che altro le sue opere d’arte, ma foto di Bella ce ne sono davvero poche. Ed ecco dunque che finalmente siamo riusciti a vederne una rarissima. (Continua dopo la foto)















Si è trattato per la precisione di un selfie allo specchio, che finalmente ha fatto vedere il suo viso. Per quanto riguarda i suoi aspetti personali, è unita in matrimonio con Max Parker da cinque anni, quindi dal 2015, e fa parte di ‘Scientology’. Qualche anno fa è riuscita a diventare un ‘auditor’, ovvero si è occupata della consulenza di natura spirituale. Questo quanto affermato in passato dalla donna: “Il processo di auditing è stato esattamente ciò di cui avevo bisogno”. (Continua dopo la foto)















Queste parole furono usate in una lettera che Bella Cruise aveva indirizzato ad una filiale della chiesa londinese e poi inserita anche sulla pagina ufficiale ‘The Underground Bunker’. Sia Tom che Nicole hanno sempre garantito il massimo della riservatezza ai loro figli, tenendoli lontani dal gossip. Una fonte ha dichiarato a ‘People’: “L’attore ama tutti i suoi figli. E ognuno di loro ha diritto alla propria storia”. Stesso amore anche nei confronti della piccola Suri di 13 anni. (Continua dopo la foto)









Suri è nata dalla relazione tra Cruise e Katie Holmes. Anche Nicole Kidman è sempre stata vicina agli adorati figli, infatti in una sua dichiarazione disse: “So che darei al 150% la mia vita per i miei figli, che ora sono adulti e capaci di prendere le loro decisioni. Hanno fatto la scelta di aderire a Scientology e, come madre, il mio compito è quello di amarli sempre”.

