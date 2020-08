“Lavora solo perché stava con Belen”. Boom! L’ex Amici non le manda a dire e ‘distrugge’ Stefano De Martino

Mentre Stefano De Martino si prepara a condurre il celebre Festival di Castrocaro l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Valerio Pino, ha rilasciato un’intervista a Nuovo tv in cui ha attaccato l’ex marito di Belen Rodriguez. Dopo aver messo da parte la sua carriera da ballerino, De Martino ha debuttato come conduttore prima nel programma Rai ”Made in Sud”, poi al Festival di Castrocaro (lo scorso anno lo aveva condotto insieme a Belen).

L'ex ballerino di Amici aveva scatenato una bufera quando aveva raccontato di relazioni che avvenivano dietro le quinte di Amici: "Ho fatto sesso nei camerini", aveva raccontato il ballerino, che anni fa era amatissimo da pubblico, ma che era stato allontanato da Maria De Filippi per "cattiva condotta".















Ora è tornato a parlare e lo ha fatto criticando aspramente Stefano De Martino, ex concorrente di Amici che poi ha iniziato una carriera scintillante. "Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belén e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore?", si è chiesto retoricamente Valerio Pino durante l'intervista rilasciata al settimanale Nuovo tv.















"De Martino in Rai? Lavora solo perché ha fatto un figlio con Belen Rodriguez. Certa gente non conosce il sacrificio, ha solo avuto storie con persone famose. Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belen e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore?". Valerio Pino ne ha anche per la Rodriguez: "Donne come Belen Rodriguez, che non hanno studiato e non hanno fatto sacrifici, sono un'offesa nei confronti di professioniste come Heather Parisi e Lorella Cuccarini", ha tuonato.









Riferendosi alla Parisi e alla Cuccarini, l’ex ballerino di Amici ha detto: “Loro non hanno avuto il bisogno di mostrare il lato b sui social per essere famose. Siamo Passati dalle Stelle alle stalle”. Valerio Pino ha anche detto che l’ex marito di Belen Rodriguez ha utilizzato il suo ascendente anche su Maria De Filippi per avere i contatti giusti e riuscire a fare carriera.

