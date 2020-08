Lorella Boccia incontenibile, mostra tutto. Prima il lato A poi il lato B e i fan non reggono l’emozione

Lorella Boccia è di una bellezza infinita. Il suo amore con la sua dolce metà Niccolò Presta è stato coronato dal matrimonio, celebrato nel 2019. In una recente intervista, lei ha affermato: “E infatti o ci si separa o l’amore si rafforza. Per noi è stato un momento magico, abbiamo potuto condividere le nostre passioni, anche solo stando in giardino ognuno con il suo libro”. Le parole riservate nei confronti del coniuge sono di devozione assoluta, infatti lo ha riempito di complimenti.

Ha detto ancora: “Lui è un uomo buono, gentile, galante, una persona di cui ti puoi fidare, che darebbe l’anima pur di difendere le persone che ama. Nel mio cuore l’idea di avere figli c’è, me lo auguro, ma con calma. Per ora dobbiamo ancora smaltire il matrimonio”. Nelle ultime ore è stata proprio la meravigliosa ballerina ad essere assoluta protagonista sui social network, con due scatti da urlo che hanno fatto impazzire migliaia di follower. Una visuale davvero paradisiaca. (Continua dopo la foto)















Lorella si è infatti fatta scattare alcune foto a mare ed è apparsa di una sensualità impareggiabile. Prima di ricominciare con il suo lavoro, si è concessa gli ultimi momenti di relax in compagnia del coniuge. Ed è stato proprio Niccolò a fotografarla e a far impazzire di gioia gli ammiratori della giovane. In una foto si può apprezzare il suo lato A, infatti si può intravedere lo spettacolare décolleté. Nella seconda c’è in evidenza un lato B esplosivo. Impossibile scegliere la migliore tra le due. (Continua dopo la foto)















Più di 59.500 i mi piace collezionati dalla ballerina e conduttrice televisiva, inondata anche da una marea di commenti. Ecco quali sono stati i messaggi maggiormente ricorrenti: “Che sirena”, “Favolose gambe, dea favolosa”, “Dio ha creato una dea, non una donna”, “Ma quanto sei bella”, “Madooo una statua”. E ancora: “Mamma che meraviglia”, “Sei sempre bellissima”, “Sei uno spettacolo della natura”, “Il tuo décolleté è divino”, “Fantastica e sexy, sei da impazzire”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Diapositive by @ennepi_np 📸 Un post condiviso da Lorella Boccia (@boccialorella) in data: 27 Ago 2020 alle ore 5:29 PDT

Stando ad alcune sue dichiarazioni passate, Lorella Boccia ha confidato che vorrebbe intervistare Maurizio Costanzo perché “chiacchierare con lui sarebbe come frequentare cinque anni di liceo in un’unica sera”. La danza resta comunque protagonista: “Si tratta di una passione che non morirà mai”. Quindi, la vedremo ancora ballare a lungo per il sogno di milioni di italiani. Che intanto aspettano altre sue foto social.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, è ufficiale: succede per la prima volta in assoluto