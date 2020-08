“Cosa ho visto al Billionaire”. Eliana Michelazzo positiva al coronavirus: la bomba contro Flavio Briatore

Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati e coinvolta nel caso ‘Pratiful’, il finto matrimonio tra la showgirl e il fantomatico Mark Caltagirone, è positiva al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna. Con la Michelazzo si allunga la lista di vip contagiati dal virus dopo aver trascorso le vacanze nell’Isola o all’estero. Tra questi molti ex tronisti e corteggiatori di Uomini e Donne, protagonisti di Temptation Island e influencer.

"Al 'Billionaire' la gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da ballo la gente era tutta ammassata senza nessun distanziamento. Negli altri locali c'era lo spazio mentre da Briatore no", ha detto Eliana Michelazzo all'Adnkronos.















L'ex manager di Pamela Prati ha denunciato quanto accaduto al 'Billionaire', dopo i numerosi casi di Coronavirus registrati nel locale di Flavio Briatore e dopo aver appreso la positività al virus dello stesso imprenditore ora ricoverato al San Raffaele di Milano.















La Michelazzo fornisce come prova le immagini da lei postate sulle sue storie instagram la notte di Ferragosto che mostrano l'interno della discoteca del 'Billionaire' con centinaia di persone accalcate e senza mascherine che ballano una attaccata all'altra senza alcun tipo di precauzione.









“Sono stata ingenua. Dopo il lockdown ho pensato che il virus si fosse indebolito ma ho capito di aver sbagliato. Vorrei dire ai giovani di tenere alta la guardia, quello che è accaduto in Sardegna lo dimostra”, ha detto la Michelazzo.

