Pessima notizia per Tiziano Ferro. Il suo amatissimo cane Beau non ce l’ha fatta ed è morto in queste ore. L’animale a quattro zampe pochi giorni fa era stato ricoverato d’urgenza a causa di un’emorragia interna improvvisa. Nel post straziante pubblicato sul suo account Instagram, Tiziano raccontava di un’atroce notte in cui aspettava di sapere l’esito di una lunga e difficile operazione a cui si è dovuto sottoporre il suo amico a quattro zampe. L’intervento era andato a buon fine ma il cane era ancora sotto osservazione.

Oggi aveva annunciato di averlo rivisto i veterinari che si stanno prendendo cura del Dobermann del cantante hanno permesso ai padroni di salutare il loro amico a quattro zampe che non stava vivendo giorni facili. Il cantante di Latina ha mostrato ai suoi fan l'atteso incontro: tutti hanno visto l'emozione di Tiziano Ferro che nel rivedere Beau non ha trattenuto le lacrime. Adesso la tristissima notizia che ha gettato nello sconforto lui e tutti i suoi follower di Instagram.















Questo il suo messaggio di addio: "Beau non ce l'ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi anni della sua vita ma quanto amore, quanto amore…Adottate un cane adulto, pensateci se potete". L'artista laziale ha dunque manifestato tutta la sua tristezza, ma ha anche lanciato un bellissimo messaggio affinché possano essere adottati dei cani.















Il suo post ha già raccolto 130 mila like. Questi i primi commenti degli utenti: "Mi dispiace troppo Tiziano, ti abbraccio forte", "Le hai regalato i mesi più belli con il tuo amore. Mi dispiace tanto", "Non trovo le parole oggi, ti vogliamo bene", "Che cuore grande che hai", "Un abbraccio fortissimo". Altri ancora hanno aggiunto: "Beau rimarrà sempre nel tuo cuore", "Onore a voi", "Mi dispiace così tanto, sarà il tuo angelo custode per sempre", "Nooo Beau, mi si spezza il cuore".









Quando era stato male, Tiziano Ferro aveva annunciato: “L’abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso”.

