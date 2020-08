Ilary Blasi, lo scatto con la piccola Isabel è ‘una meraviglia’. E spunta anche il commento di Francesco Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono tranquillizzati dopo aver trascorso alcuni giorni in modo nervoso, a causa della foto del lato B di Chanel pubblicata su un settimanale di gossip. Ora la conduttrice televisiva ha deciso di godersi ancora le vacanze ed ha pubblicato una bellissima immagine in compagnia di un’altra sua figlia: Isabel. L’istantanea a mare ha ottenuto un larghissimo consenso. Le due sono affiatatissime e si può notare l’immenso amore della donna nei confronti della bimba.

Spesso e volentieri la coppia vip inserisce post riguardanti la vita personale e gli scatti sono aumentati soprattutto in questa stagione estiva. Tra i tanti commenti riservati alla foto è spuntato anche quello dell'ex campione della Roma, ma non solo. La bellezza di questo post è unica e la donna è quindi riuscita a raggiungere il suo intento. Andiamo a vedere però maggiormente nel dettaglio quali sono state le parole usate da Er Pupone e da altri personaggi del mondo dello spettacolo.















Mamma e figlia sono in acqua e apprezzano il meraviglioso mare. Isabel sembra davvero al settimo cielo. Nella didascalia a corredo dell'istantanea, Ilary ha semplicemente scritto: "Life", dunque "Vita" in inglese. Suo marito Francesco ha risposto: "Mamma mia che bella". Spiccano anche i messaggi di Bianca Guaccero: "Meraviglia", e quello di Jonathan Kashanian: "Una pubblicità". Quest'ultimo si riferisce al fatto che questa splendida posa sembra quasi pensata per uno spot pubblicitario.















Per quanto riguarda la vicenda Chanel, la Blasi ha scelto di esporsi e di dire la propria sulla copertina pubblicata dal magazine Gente. "Ringrazio il direttore Monica Mosca, per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti". Le parole espresse all'interno di questa storia condivisa su Instagram sono diventate virali, facendo il giro del web.









Visualizza questo post su Instagram LIFE Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 27 Ago 2020 alle ore 4:40 PDT

Le parole scritte da Ilary Blasi rappresentano il suo pensiero, ma anche quello comune. E pensare che la direttrice di Gente sia una donna, lascia sgomenti. La diffusione dello scatto di cui è protagonista Chanel, in casa Totti ha suscitato negli ultimi giorni non poca indignazione. Non solo mamma Ilary, ma anche papà Francesco Totti ha condiviso lo stesso identico pensiero di turbamento.

