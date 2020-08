Una bellissima notizia per l’ex protagonista di ‘Temptation Island’. Lara Zorzetto è infatti diventata mamma del piccolo Leonardo. Il parto è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 26 agosto, ma l’annuncio è stato fatto qualche ora fa. Per lei si tratta del primo figlio. In passato la donna aveva annunciato che la fine della gravidanza era fissata per gli ultimi giorni di agosto e i tempi sono dunque stati rispettati. Anche se non tutto è filato liscio, come raccontato da lei stessa.

Lara ha concepito il bimbo insieme al compagno Mattia, che adesso sono ufficialmente genitori. L'annuncio è stato fatto sulla pagina Instagram ufficiale di Lara, la quale ha riferito che è nato alle ore 16.31 e che pesa 3,340 chilogrammi. La nascita di Leonardo è comunque arrivata un po' prima del previsto, più precisamente 4 giorni in anticipo. La comunicazione tardiva della sua venuta alla luce si è resa necessaria proprio per questa problematica giunta in vista del parto.















Ecco quali sono state le parole usate nella didascalia: "Ragazze, è nato Leonardo alle 16.31 e pesa 3,340 di puro sorrisone e dolcezza…Non ha voluto aspettare ed è nato prima di 4 giorni della presunta data. Spero di potervi mostrare in fretta il suo faccino patatoso e di spiegarvi il perché anche della mia assenza…Intanto con questa foto volevo rincuorarvi, dati i migliaia di messaggi vostri dove mi state chiedendo che è nato. C'è stato un problema ed ho aspettato oggi alle 12.30 per avere risposta ed è tutto ok".















Il suo post social si è concluso così: "Poi vi racconterò per filo e per segno anche del parto". Oltre 95 mila i mi piace collezionati dalla Zorzetto. Questi i principali commenti dei suoi follower: "Auguri Lara, benvenuta nel meraviglioso mondo di latte e biscotti", "Tanti auguri", "Benvenuto al piccolo Leonardo, è iniziata questa avventura di puro amore", "Qualsiasi cosa sia successa l'importante è che adesso state bene", "Congratulazioni a mamma e papà, in bocca al lupo".









Nel marzo del 2019 la giovane era finita di nuovo al centro della cronaca rosa per un flirt con Farid Shirvani, il ragazzo famoso soprattutto tra i più giovani per aver partecipato a Riccanza, il docu-reality di MTV che racconta la quotidianità di giovani ereditieri. I due erano volati alle Maldive per una vacanza. Poco dopo la storia era finita. Poi l’incontro con Mattia Monaci, il suo attuale compagno, e da allora i due non si sono mai lasciati.

