“È un maschietto!” Fiocco azzurro per l’attrice, mamma per la prima volta

È nato! Fiocco azzurro per la bellissima e famosissima attrice che il 20 agosto scorso, come riferisce People, è diventata mamma per la prima volta. Ad aprile scorso, poco più di un anno dopo le nozze, l’annuncio.

“Hanno sempre desiderato di diventare genitori”, aveva spifferato una fonte a People, che nel 2019 annunciò in esclusiva anche il matrimonio di Lea Michele, nota per il ruolo di Rachel Berry in Glee, con cui si è fatta conoscere al grande pubblico e ha ottenuto uno Screen Actors Guild Award e un Satellite Award, oltre a una nomination ai Golden Globe e una agli Emmy Award. Con Zandy Reich, marito e ora neo papà, erano amici di lunga data prima di mettersi insieme dal luglio 2017. Lui le aveva chiesto la mano nel 2018 ed erano poi convolati segretamente a nozze nel 2019 in California. (Continua dopo la foto)















Prima di lui, Lea Michele ha avuto un flirt con Matthew Morrison di “Glee” e quindi una lunga relazione con un altro attore della serie, il compianto Cory Monteith. La relazione è stata interrotta in modo traumatico dalla morte di lui nel 2013, avvenuta per overdose. La Michele ha quindi vissuto brevi liason con il modello Matthew Paetz e con l’attore Robert Buckley poi nella sua vita è arrivato Zandy. (Continua dopo la foto)















Negli ultimi tempi Lea Michele, 33 anni, aveva pubblicato diverse fotografie col pancione sul suo affollato profilo Instagram (conta oltre 6 milioni e mezzo di follower). Poi la notizia della nascita di un maschietto, Ever Leo, lanciata dopo qualche giorno e in esclusiva da People, che ha svelato anche il nome del piccolo: “Sono tutti felici e in buona salute”, ha detto una fonte vicina alla famiglia al magazine. (Continua dopo le foto)











La lieta novella ha ovviamente fatto presto il giro del mondo ma la coppia non ha ancora fatto alcun annuncio pubblico. L’ultima foto sull’account Instagram dell’attrice risale al giorno prima del parto, il 19 agosto, mentre negli ultimi due mesi l’attrice si era presa una pausa dai social, seguita alla tragica morte di Naya Rivera, annegata nel lago Piru mentre faceva una gita in barca con il figlio.

