Romina Power e Loredana Lecciso insieme. Le due, rispettivamente ex moglie e attuale compagna di Al Bano Carrisi, si sono ritrovate allo stesso tavolo e, sostiene il settimanale Nuovo che lancia il gossip, avrebbero così seppellito l’ascia di guerra. Non erano sole, ma in compagnia di altri familiari.

Oltre al cantante che anche di recente si è scagliato contro i pettegolezzi sull’ormai famoso triangolo amoroso che lo vede coinvolto, anche Yari Carrisi e la sua nuova compagna, Thea Crudi. Di recente, racconta il magazine Nuovo, nelle tenute Carrisi di Cellino San Marco, si sono ritrovati tutti a cena insieme. Cena che, a quanto pare, è stata organizzato proprio per permettere le presentazioni in famiglia della compagna del secondogenito di Al Bano e Romina. (Continua dopo la foto)















Il gossip ha sempre parlato di un’accesa rivalità tra le donne della vita del Leone di Cellino San Marco ma pare che dopo essersi ritrovate fianco a fianco allo stesso tavolo qualcosa si sia smosso. In positivo. Durante la cena di famiglia Loredana e Romina si sarebbero parlate e avrebbero messo da parte le frizioni del passato. (Continua dopo la foto)















La Lecciso è stata poi raggiunta telefonicamente dal giornalista della rivista per saperne di più, ma la showgirl pugliese ha tagliato corto così: “A tavola non si litiga, si mangia…”. Insomma, le dirette interessate hanno preferito non spendere troppe parole sulla vicenda, ma ci ha pensato Marta Flavi ad assicurate che con quella cena “è stata superata l’antipatica situazione, che si verifica spesso, per cui la nuova partner di un uomo viene costantemente e fastidiosamente paragonata all’ex”. (Continua dopo le foto)











Secondo Marta Flavi, inoltre, il fatto che la Power abbia accettato di andare a Cellino significa che la riconosce come compagna del suo ex marito. A questo proposito, il magazine Nuovo ha aggiunto: “Alcune indiscrezioni confermano che a questo punto Romina accetterà il matrimonio tra il cantante e Loredana… Perché la tregua con quest’ultima è ormai siglata…”.

