“Il momento è arrivato”. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, l’annuncio arriva senza giri di parole

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Il loro è un grande amore, che ha superato alti e bassi ma che oggi è più forte che mai. Il conduttore di Temptation Island ormai fa coppia da anni con la 34enne, showgirl, modella e attrice italiana, terza classificata al concorso Miss Italia 2005, edizione poi vinta da Edelfa Chiara Masciotta.

Pamela viene da Prato e il suo esordio nel mondo della televisione risale al 2000. La Camassa ha infatti preso parte al film Via del corso di Adolfo Lippi. Dopo la sua prima esperienza cinematografica, ha ricevuto una grandissima soddisfazione. Nel 2002 è stata infatti eletta ‘Miss Mondo Italia’. La ragazza avrebbe potuto prendere parte a Miss Mondo nello stesso anno, ma ha poi rinunciato per protesta. Il paese che ospitava l’evento era la Nigeria e lei non approvava assolutamente il mondo in cui le donne venivano trattate in quei luoghi africani. (Continua a leggere dopo la foto)















In tv arriva ufficialmente del 2005, quando diventa valletta di Carlo Conti in I Raccomandati. I due hanno passato delle grosse crisi, ma poi tra i due è tornato il sereno. Il primo incontro, avvenuto ormai dieci anni fa a Cortina, ha letteralmente lasciato il segno visto che Bisciglia in un’intervista rilasciata a Gente ha dichiarato come la bellezza di Pamela l’abbia talmente colpito al punto di pensare che fosse finta. (Continua a leggere dopo la foto)















In passato l’uomo ha sempre confessato di avere il sogno di diventare papà e di voler sposare la sua Pamela, ma lei ha sempre frenato, spiegando di non sentirsi pronta al grande passo. Ma qualcosa sembra essere scattato nella vincitrice della prima edizione di Amici celebrities, perché in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo ha confessato di voler un figlio da Filippo. (Continua a leggere dopo la foto)









“Fino a oggi, sono stata io a non volerli ma credo che ormai sia arrivato il momento giusto per farlo”, ha spiegato Pamela Camassa al settimanale diretto da Riccardo Signoretti. “Un figlio? Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini e che sarebbe veramente un bravo papà”

Macaulay Culkin compie 40 anni: addio eccessi e nuova vita per il Kevin di ‘Mamma ho perso l’aereo’