Seconda cicogna in volo per l’ex protagonista di Uomini e Donne: a un anno dalla nascita del primogenito, è di nuovo incinta. Il grande annuncio è arrivato su Instagram, attraverso un filmato in cui il protagonista è il piccolo Riccardo, che è nato a marzo 2019 dall’amore con Federico, presto papà bis.

"Non vedo l'ora di vedervi insieme giocare, sorridere, anche bisticciare e poi fare pace e abbracciarvi perché non c'è niente di più forte di un legame fraterno. Sarai il fratellino maggiore migliore che possa esistere al mondo mentre a te carissimo fagiolino preparati perché il fratellino ti insegnerà ad usare mocio, scope, pezzette lavatrice e lavastoviglie non penserai mica di giocare con le macchinine o con le bambole. Non vediamo l'ora di vederti". Così ha scritto sotto al video in cui il figlio le accarezza dolcemente il pancino.















E poi all'inizio del post: "Stavolta erano le 4:30 del mattino, e quando ho letto Incinta il mio cuore è esploso". I fan di Uomini e Donne non hanno sicuramente dimenticato Giorgia Lucini, classe 1992 che in realtà ha esordito nel mondo dello spettacolo in alcuni concorsi di bellezza locali per poi sbarcare a Miss Italia nel 2010. Poi, dopo l'apparizione nel programma Cambio moglie, ha partecipato a UeD prima come corteggiatrice di Andrea Angelini e poi come tronista nella stagione 2011/2012.















Giorgia aveva scelto Manfredi Ferlicchia, con cui aveva partecipato a Temptation Island. In seguito la ex tronista si era legata a un altro volto popolare del programma di Maria De Filippi, Andrea Damante, fino a incontrare il vero amore. Ovvero Federico Loschi, cestista che gioca nel Tezenis Verona con cui poco più di un anno fa ha avuto Riccardo e che ora le darà il secondo figlio.











In tv Giorgia Lucini non si vede da anni, ma su Instagram vanta un seguito pari a 615mila follower. Che ovviamente sono impazziti alla vista del dolcissimo filmato con il piccolo Riccardo che svela la bella novità in casa Loschi – Lucini. Nel video il pancino è appena pronunciato, forse tra qualche settimana si saprà se arriverà un altro maschietto oppure se la famiglia si allargherà con una femminuccia. Intanto auguri!

