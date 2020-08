Magnifica notizia per il cantautore Gigi D’Alessio, che è diventato nonno per la seconda volta. Suo figlio Claudio e la sua compagna Giusy Lo Conte hanno infatti avuto Sofia. Per lui si tratta della secondogenita, mentre per la ballerina di ‘Tale e Quale Show’, ‘L’Anno che verrà’, ‘Made in Sud’ e ‘I migliori anni’ è la prima in assoluto. Emozionante la didascalia scelta dal figlio dell’artista partenopeo, che ha espresso tutta la sua emozione per questo momento davvero indimenticabile.

Ricordiamo che Claudio è diventato papà per la prima volta dieci anni fa. La figlia Noemi è nata da una precedente storia d'amore quando lui era poco più che un adolescente. L'arrivo adesso di Sofia permette alla famiglia D'Alessio di allargarsi e giunge tre anni dopo l'inizio della loro relazione amorosa. Per l'uomo sembra essere ormai giunta la tranquillità sentimentale, dopo aver avuto dei legami un po' turbolenti con Nicole Minetti e Cristina Buccino. Ma ora tutto è diverso.















Claudio D'Alessio, dopo aver postato un'immagine con due scarpette e la scritta 'Welcome Sofia' corredata dalla data odierna (26 agosto 2020), ha aggiunto: "Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna. Benvenuta amore mio, benvenuta Sofia D'Alessio". La sua dolce metà Giusy è una ballerina di 27 anni, originaria della città di Benevento, e fa dunque parte dei corpi di ballo più importanti della Rai. Un profilo professionale di assoluto rispetto.















Per il grande Gigi una soddisfazione enorme l'arrivo della sua seconda nipotina. Ecco alcuni dei commenti più rappresentativi inviati dai follower di Claudio, dopo aver appreso del lieto evento: "La felicità in 9 mesi e più", "Finalmente, tantissimi auguri ragazzi", "Tanti tanti auguri", "Che gioia", "Congratulazioni Claudio, un bacione". Altri ancora: "Tantissimi auguri, benvenuta Sofia", "Auguri infiniti di cuore", "Una bellissima notizia, auguri a voi", "Benvenuta principessa".









A Ferragosto, in un video postato sui social Gigi D’Alessio canta “Questo 15 d’agosto ma che caldo che fa” e poi augura “Buona Ferragosto a tutti voi, bacio grande e buona vita!”. Il dettaglio che non è sfuggito ai fan è che la melodia della prima frase è proprio quella della canzone “Un nuovo bacio” che ha segnato l’inizio della storia d’amore con Anna Tatangelo. E subito il gossip era impazzato.

