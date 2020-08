Adesso non ci sono più dubbi: Michela Quattrociocche, dopo il lungo matrimonio con l’ex calciatore Alberto Aquilani terminato nello scorso mese di maggio, ha ritrovato ufficialmente l’amore. Ad annunciarlo è stata lei stessa con una foto pubblicata sul social network Instagram. La sua dolce metà si chiama Giovanni Naldi e la neo coppia si sta godendo una meravigliosa vacanza a Positano. Alle loro spalle si vede il magnifico mare partenopeo e i due appaiono innamorati.

Poche, ma significative le parole usate dall’attrice 31enne, che sembra davvero aver trovato la stabilità sentimentale. Già dallo scorso mese di giugno si era parlato con forza di questo suo possibile legame, ma ora è tutto scritto. In un primo momento Michela e Giovanni sono stati visti all’Hotel Parco dei Principi di Roma e la donna avrebbe avuto un vero e proprio colpo di fulmine una volta visto l’imprenditore. Il giovane è erede insieme alla sorella Adele dell’impero creato dal bisnonno. (Continua dopo la foto)















Da quel momento in poi non si sarebbero praticamente più lasciati, fino ad annunciare il fidanzamento. Tornando all’istantanea in questione, nella didascalia ha scritto: “Anima gemella”. Tra i vari commenti pubblicati dai fan, ecco quali sono stati i più significativi: “Siete uno spettacolo”, “Bellissimi”, “Siete davvero meravigliosi”, “Stupendi”. Dunque solo complimenti per la Quattrociocche, che può guardare al futuro amoroso in modo sicuramente più positivo dopo gli strascichi del matrimonio. (Continua dopo la foto)















Aquilani e Michela hanno concepito le figlie Aurora e Diamante, che hanno rispettivamente 9 e 6 anni. Nella nota di separazione avevano affermato: “Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita”. Ma l’amore nell’ex coppia era ormai svanito e la decisione più saggia da prendere era quella di dividersi. Ora per lei un nuovo capitolo. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram SOUL MATE 💙 Un post condiviso da Miky (@michelaquattrociocche) in data: 24 Ago 2020 alle ore 8:25 PDT

Naldi non è proprio uno sconosciuto, anzi, è imprenditore della nota famiglia di albergatori che vanta nel loro palmares anche l’Hotel Parco dei Principi di Roma. Una relazione che sembra già molto seria. Nata a Roma il 3 dicembre 1988, Michela Quattrociocche ha mostrato sin da bambina una propensione per la recitazione. Famosa per essere scelta da Moccia per ‘Scusa ma ti chiamo amore’.

“Vita difficile…”. Michelle Hunziker, il suo sfogo arriva dopo il gesto del marito Tomaso