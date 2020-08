“Vita difficile…”. Michelle Hunziker, il suo sfogo arriva dopo il gesto del marito Tomaso

Michelle Hunziker protagonista sui social nelle scorse ore. Messa da parte la polemica a causa dello scatto fatto sulla Scala dei Turchi assieme alla figlia Aurora Ramazzotti, la conduttrice televisiva è stata vittima di un divertente scherzo da parte del marito Tomaso Trussardi. Durante questo scherzo lei si è lasciata anche scappare una parolaccia e infatti ha dovuto eliminare l’audio dal filmato postato su Instagram. Il coniuge ha affondato le sue dita nel costato della donna svizzera.

Michelle è quindi sobbalzata ed ha detto quella parola fuori posto. Ovviamente Tomaso è arrivato da dietro, senza preavviso, e questo ha favorito la buona riuscita dello scherzo. La didascalia a corredo del video ha visto una Hunziker arrabbiata, ma in senso bonario. Ha dunque spiegato nel dettaglio cosa è accaduto ed ha puntato l’attenzione sullo sguardo di Tomaso, che è sembrato molto divertito. Andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono state le sue parole. (Continua dopo la foto)















Ha riportato le seguenti frasi: “Guardate lo sguardo di mio marito e quanto gode a farmi gli scherzi! Ho dovuto togliere l’audio a causa della parolaccia che mi è venuta dal cuore in quel momento in cui Tom affonda le sue dita nel mio costato! Vita difficile quella delle mogli…Si vive sempre sul chi va la!”. Tra i numerosi commenti apparsi spicca quello di Aurora: “Non è difficile solo la vita delle mogli, ma anche quella delle figliastre, che per genetica soffrono lo stesso solletico”. (Continua dopo la foto)















Stando a quello che si può intuire quindi, anche la figlia avuta dall’artista Eros è stata vittima degli scherzi di Trussardi. Come detto in apertura di articolo, nei giorni scorsi la presentatrice tv si è scusata dopo la foto sulla Scala dei Turchi ad Agrugento. La conduttrice è finita al centro delle polemiche insieme alla figlia Aurora Ramazzotti a causa di una foto scattata nella nota località che è stata sottoposta a sequestro. La zona era stata dichiarata mesi fa inaccessibile e dunque erano scoppiate critiche. (Continua dopo la foto)









“Io e mia madre abbiamo fatto una foto sulla Scala dei Turchi e già impazza la polemica – aveva detto Aurora nelle Stories di Instagram -, non abbiamo infranto nessuna legge eravamo fuori dalla zona recintata, tranquilli non abbiamo commesso nessun reato penale”. Qualche ora dopo sono arrivate le scuse di Michelle Hunziker, che dai suoi account social ha spiegato di aver sbagliato.

