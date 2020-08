L’Irccs ospedale San Raffaele di Milano comunica che Flavio Briatore “si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo”.

"Di conseguenza – spiegano dal San Raffaele Giulio Melisurgo, medico curante, e Pasqualino D'Aloia, direttore professioni sanitarie – al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l'isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati". L'ospedale ribadisce che "la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio".















"Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato", aveva detto Briatore rassicurando sulle condizioni in una telefonata al Corriere della Sera. Con una voce "sonora, ironica, non quella di uno che ha difficoltà respiratorie", scriveva il giornale, l'imprenditore spiegava che "intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo". E a chi dice che sia positivo ironizza: "Può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…". Quanto ai sintomi, spiegava di avere "un'infiammazione alla prostata e quasi nient'altro. Ma mi sento bene, molto".















Poco fa l'imprenditore ha pubblicato un selfie dall'ospedale ma poco dopo ha deciso di cancellarlo. "Briatore ci fa sapere che sta bene con un selfie dal San Raffaele nelle sue storie Instagram. Poi forse qualcuno gli fa notare che c'è poco da ridere e non è il caso di comunicare così in un momento delicato, e dopo pochissimo la cancella. Non sbaglia un colpo, non c'è che dire", ha scritto in un post su twitter Selvaggia Lucarelli che mostra la foto di Briatore.









Come detto, dopo pochi minuti la foto è stata eliminata dalle sue storie. Intanto dal San Raffaele di Milano una nota ha chiarito che Briatore "si è rivolto all'ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2", risultando "positivo".

