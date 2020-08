“Ci sto ancora male!”. Aurora Ramazzotti, il dramma riviene a galla: “Era il 2011”. Una vicenda devastante

Uno scatto che ha scatenato una valanga di polemiche, soprattutto a causa del parallelismo fatto sulla somiglianza fisica di madre e figlia. Chanel Totti, la figlia, come Ilary Blasi, la madre. Un parallelismo che è stato effettuato prendendo in considerazione proprio le forme della 13enne. La tempesta mediatica che si è scatenata ha fatto anche balzare l’hashtag #totti in cima alle tendenze su Instagram. Tenendo conto della risonanza mediatica, mamma Ilary Blasi si è infuriata alla grande, scatenando le sue ire su Instagram ed esprimendo tutto il suo dispiacere nei confronti dell’accaduto.

Il lato b di Chanel Totti troneggiante sulla copertina del magazine Gente non smette di far discutere. Ad esempio nelle ultime ore anche Selvaggia Lucarelli ha detto la propria, paragonando la foto fatta alla figlia di Francesco Totti, ad una simile fatta ad Aurora Ramazzotti, pubblicato nell’estate del 2011 dal magazine Oggi. Quando fu scattata la foto, Aurora Ramazzotti aveva solo 15 anni ed era stata fotografata al mare in bikini, di schiena, accanto a mamma Michelle Hunziker. Anche ai tempi il titolo del pezzo fu furbetto: “Stessa spiaggia, stesso mare e…stesso bikini”. (Continua dopo le foto)





























Selvaggia Lucarelli ha sentito l’esigenza di dire la propria: “Estate 2011, Aurora Ramazzotti aveva 15 anni. Nessuno fiatò. E la lista sarebbe lunga”. E riguardo sensibilità modificata riguardo certi temi nel corso del tempo, la giornalista conclude: “Forse, o forse se sei figlia di Francesco Totti c’è una sensibilità in più. Chissà”. Un commento, quello di Selvaggia, che ci auguriamo non corrisponda esattamente alla verità, perlomeno le parole conclusive. Dal canto suo Aurora Ramazzotti, in merito alla vicenda accaduta a Chanel Totti, si esprime così: “Non erano tempi social per questo nessuno fiatò. Non credo che solo perché nessuno si è ribellato all’epoca debba normalizzarsi una cosa che è sbagliata. Questa cosa (come tante altre analoghe) ha inciso indelebilmente sulla mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io”. (Continua dopo la foto)









Proseguendo: “Ne sto pagando i conti ancora adesso. Benché concordo col fatto che oggi ci si indigni troppo per tutto penso ci siano alcune cose per cui BISOGNA indignarsi. I ragazzini (e non solo) sono già traviati da ideali inesistenti che gravano sul loro benessere mentale. Questo potrebbe essere un piccolo passo verso un cambiamento che merita di avvenire da tempo”. Ilary Blasi e Francesco Totti per qualche giorno sono rimasti in silenzio, ma dopo che la polemica è esplosa sul web i due hanno deciso di parlare. (Continua dopo la foto)

“Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”. Commenta il Corriere della Sera: “Dopo che l’hashtag #chaneltotti è stato a lungo tra le prime tendenze di Twitter, la coppia ha deciso di rispondere, sempre attraverso i social network, manifestando tutto il proprio disappunto.

