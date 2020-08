“Sono nonno, benvenuta!”. Eros Ramazzotti, l’annuncio fa saltare tutti dalla sedia poi ecco arrivare la spiegazione

Annuncio particolare di Eros Ramazzotti sul social network Instagram. Il cantante ha mostrato un video nel quale ha comunicato una lieta notizia ma in maniera assolutamente ironica. Infatti, ha detto di essere diventato nonno. Ma la figlia Aurora non c’entra proprio nulla, infatti non è nemmeno incinta. Semplicemente si è trattato della nascita di un animale, che ha fatto diventare super felice l’uomo. Una comunicazione davvero insolita per l’artista, molto spiritoso.

Infatti è nata una puledrina, che ha chiamato Apple. Quindi è lei la ‘nipote’ avuta in queste ultime ore. Nella didascalia a corredo del post ha scritto: “Sono diventato nonno. La natura vincerà su tutto. Benvenuta Apple”. Nel filmato postato online si può osservare la puledrina iniziare a camminare, facendo i suoi primi passi. In pochissimo tempo ci sono stati migliaia di like e una quantità industriale di commenti. E proprio la figlia è stata una di quelle che ha lasciato un messaggio. (Continua dopo la foto)















La giovane ha infatti postato: “Che bella”, accompagnato da diverse emoticon. Altri follower comuni hanno voluto invece aggiungere: “Splendida creatura”, “Ma è bellissima”, “Che bello Eros questo cucciolo”, “Che carina, benvenuta Apple e auguri al nonno!”, “Che bella la natura, ne sarai orgoglioso”. E ancora: “Che dolcezza”, “Complimenti nonno Eros”, “Ma che tenera, congratulazioni”, “Uno spettacolo”, “Splendore, miracoli della vita, grazie al nostro creatore”. (Continua dopo la foto)















Qualche giorno fa Eros si è mostrato sorridente nella foto che lo ritrae insieme alla piccola Raffaela Maria, per celebrare i 9 anni della bambina. Accanto allo scatto, pixelato vista la sua riservatezza, che mostra l’abbraccio più tenero che c’è, la dedica che ha fatto sciogliere i fan: “Il tempo scappa via, viviamo momenti difficili che spero cambino in fretta. La tua gioia di vivere stigmatizza il presente, ce lo fa dimenticare ogni volta che sorridi. Tu sei la grande bellezza. Auguri Raffa, amore mio”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Sono diventato nonno 👴😂😂 La natura vincerà su tutto. Benvenuta Apple ❤️❤️ Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 25 Ago 2020 alle ore 3:10 PDT

Dopo Roberta Morise e Sonia Lorenzini, l'ultima presunta fiamma intercettata dagli esperti di cronaca rosa è stata Veronica Montali, ex allieva di 'Amici' che dopo l'uscita del rumor aveva raccontato di una frequentazione con lui negli ultimi tempi pur senza sbilanciarsi troppo.

