Flavio Briatore positivo al coronavirus. L’annuncio dello staff: “Ecco come sta”

Flavio Briatore è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti. L’imprenditore – proprietario del Billionaire, locale di Porto Cervo in Sardegna dove è stato individuato un focolaio di Covid-19 – si troverebbe all’Irccs di via Olgettina da un paio di giorni. Briatore, a quanto apprende l’Adnkronos, si trova isolato nel reparto solventi con sintomi di polmonite.

“Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore”, precisa una nota dello staff dell’imprenditore. (Continua a leggere dopo la foto)















Briatore “domenica sera, accusando una leggera febbre e sintomi di sposatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo -si legge nella nota- L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto ad un check up generale e resta sotto controllo medico”. Secondo il comunicato ufficiale pare infatti che Briatore stia bene e che le condizioni siano stabili. (Continua a leggere dopo la foto)















Lo staff del manager, che in queste settimane ha fatto parlare di sé per le sue prese di posizione contro il governo, ha fatto anche sapere che l’imprenditore è felice per le tante manifestazioni d’affetto che ha ricevuto nelle ultime ore. “Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore”: è quanto si legge in una nota dello staff di Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus. (Continua a leggere dopo la foto)









“Il presente comunicato per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza , si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore e’ stato ricoverato, e’ stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico”, spiega la nota.

