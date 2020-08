Karina Cascella ricoperta di insulti per una foto. Lei costretta a spiegare tutto

Numerosi focolai di coronavirus sono scoppiati in alcune aree della Sardegna, contagiando anche personaggi noti tra cui l’imprenditore Flavio Briatore. Nelle ultime ore però è stata presa di mira Karina Cascella, che tra l’altro non è risultata positiva al Covid-19. La donna ha subito un vero e proprio attacco perché accusata solamente di essersi recata sull’isola. Tra l’altro colei che l’ha insultata ha commesso una gaffe, visto che l’opinionista di Barbara D’Urso non è stata in quella regione.

Qualche ora fa si è infatti immortalata con una sua amica mentre era intenta a stare in piscina. Ma la location scelta da Karina è Riccione, quindi l’Emilia-Romagna. Alcuni follower hanno scambiato il luogo ed è partito un assalto nei suoi confronti. La Cascella però non ha voluto sentire storie e ha preferito rispondere piuttosto che chiudersi nel silenzio. La sua replica è stata accolta da applausi da parte dei suoi fan, che l’hanno sostenuta in questo difficile momento. (Continua dopo la foto)















Questi hater le hanno quindi detto: “Sì, è colpa vostra che avete infettato la Sardegna. Andatevene via”. Ma la Cascella ha prontamente fornito la sua versione: “Siamo arrivati al punto di definire untori le persone che vanno in Sardegna?”. Ha aggiunto inoltre che non è mai stata in Sardegna durante l’attuale stagione estiva e che si trova appunto a Riccione. Poi ha ricordato che tutti erano d’accordo sul fatto che gli italiani dovessero trascorrere le vacanze unicamente nella nostra Penisola. (Continua dopo la foto)















Queste le sue parole integrali: “Avete parlato tanto di vacanze italiane e la gente le ha fatte le vacanze italiane. Adesso quelle che erano persone stupende sono diventati untori?”. Ha aggiunto che spera di non dover leggere mai più commenti simili in futuro. La sua conclusione è stata: “Forse bisognerebbe prendersela con chi comanda, chi governa non dice un ca…o”. Ha precisato però che i viaggiatori devono essere responsabili e sottoporsi a controlli prima e dopo la vacanza. (Continua dopo la foto)









Per quanto riguarda il suo lavoro, recentemente Karina Cascella ha affermato: ““I programmi di Barbara D’Urso per me sono una seconda casa…mi sento serena e a mio agio. Non ti so dire come e se sarà possibile tornare per gli opinionisti… Vedremo poi con l’inizio delle trasmissioni e la circolazione del virus” Insomma non sa ancora se potrà tornarci per via della pandemia”.

Harry e Meghan, la decisione arriva a sorpresa. E c’entra proprio la regina Elisabetta