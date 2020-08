Novità importanti e clamorose su Harry e Meghan. Ciò che sta emergendo nelle ultime ore è una decisione che nessuno probabilmente si aspettava. La vita da separati dalla famiglia reale non è così semplice e quindi starebbero per fare un passo fondamentale. Il loro intento sarebbe quello di riavvicinarsi alla regina Elisabetta per tentare di ricucire un rapporto diventato turbolento. Nonostante sembrasse praticamente impossibile questa ipotesi, adesso sta diventando più fattibile.

Già a luglio il principe aveva fatto un'affermazione durante la riunione del 'Queen's Commonwealth Trust', nella quale si era capito che qualcosa potesse cambiare: "Quando guardate al Commonwealth, non c'è modo di andare avanti se non quello di fare i conti con il passato, riconoscere i propri errori e porvi rimedio. C'è ancora molto lavoro da fare. Non sarà facile, ma bisogna farlo perché ne beneficeranno tutti". Ora altri dettagli che propendono sempre più verso una riappacificazione.















In una videoconferenza al 'Queen's Commonwealth' Harry ha espresso parole di elogio nei confronti della nonna: "La sovrana ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissata quando si è presa l'enorme responsabilità del Commonwealth". E Meghan ha dichiarato: "Solo dopo essermi unita alla famiglia sono riuscita ad incontrare così tante persone attraverso il Commonwealth. Giovani che ponevano domande e offrivano soluzioni. Per questo sono incredibilmente orgogliosa di lavorare qui".















Adesso una fonte che è stata citata dal 'Sunday People' ha affermato che i due coniugi vogliono ritornare a far parte a tutti gli effetti della famiglia reale perché ne sentono assoluto bisogno. Ecco cosa è emerso: "La regina protegge ferocemente il Commonwealth. Vuole che il lavoro da lei fatto passi nelle mani dei membri più giovani della sua famiglia, quando se ne sarà andata. Come se Harry e Meghan stiano tentando di costruire dei ponti". E poi arriva la chiosa finale.









“Nonostante la loro popolarità in certi ambienti, si sono resi conto di avere bisogno della famiglia reale più di quanto i reali non abbiano bisogno di loro”, ha concluso questa fonte. Staremo a vedere dunque se la regina accoglierà comunque favorevolmente questo atteggiamento di apertura del nipote e di sua moglie. Sviluppi potrebbero esserci già nei prossimi giorni.

