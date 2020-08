“Il nostro sogno si realizza”. Sossio Aruta e Ursula Bennardo, l’annuncio social fa centro

Nei giorni scorsi sono stati al centro di voci non proprio positive, infatti si era parlato di una possibile crisi amorosa. Invece Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono più uniti che mai e la loro relazione prosegue senza alcun problema. Nelle ultime ore hanno anche fatto un annuncio importantissimo, che riguarda un loro aspetto lavorativo. Saranno rimasti delusi coloro che si attendevano la comunicazione della data del matrimonio, infatti non si sa ancora se e quando si sposeranno.

La rivelazione fatta sul profilo ufficiale Instagram dell'uomo è comunque davvero molto importante e rappresenta una vera e propria svolta. Il messaggio di Sossio è stato accolto ovviamente positivamente dai suoi ammiratori. Hanno fatto intuire che questo momento era ormai atteso da tantissimo tempo ed ora sono riusciti a portare a termine questo obiettivo. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio che cosa ha voluto dire ai suoi fan l'ex protagonista di 'Uomini e Donne'.















Queste le parole usate sul popolare social network da Aruta: "Finalmente il nostro desiderio si è realizzato. Ci sono realtà, sogni che devono restare intoccabili, indelebili a nostri sensi. La vera meraviglia è riuscire a portarli sempre con noi in un profumo che dia una personalità, un segno, un ricordo. Vaniglia Ambra ed un mix di amore, passione in fiori orientali. Insieme diventano Sula". Quindi, la coppia è stata in grado di concludere il progetto della creazione di un nuovo profumo.















Ovviamente gli accaniti seguaci dei due hanno subito risposto presente. Infatti c'è già chi ha commentato: "Lo proverò sicuramente, la vaniglia mi fa impazzire", "Facci sapere dove poterlo acquistare", "Che bello, voglio sapere dove si trova questo profumo", "Lo voglio". Altri ancora hanno voluto aggiungere: "Grande Sossio", "Bene, bravissimi, sicuramente sarà una fragranza dalle note dolcissime". Possiamo quindi dire che questo annuncio ha riscosso il successo che speravano.









A proposito della presunta crisi sentimentale, Ursula Bennardo aveva quindi affermato: “Non ci siamo lasciati. Non sanno come perder tempo e quindi inventano. Mi dispiace che lo facciano su una famiglia”. Al termine del suo intervento social, Ursula Bennardo aveva ironizzato su colui che era in quel momento al suo fianco nel letto: “Ora sono a letto con un altro”. Invece con lei c’era proprio Aruta.

