Sebbene Eliana Michelazzo, ex collaboratrice di Pamela Prati protagonista del caso ‘Pratiful’, sia stata immortalata sul litorale della Costa Smeralda con un lato B perfetto, Dagospia ha smascherato i suoi scatti fotografici pubblicando una foto senza ritocchi e il risultato è stato impietoso.

“Ma che succede a Eliana Michelazzo? O meglio, al suo Lato B?”, si chiede il sito diretto da Roberto D’Agostino mettendo a confronto una foto pubblicata su Instagram dall’ex manager di Pamela Prati, finita al centro qualche mese fa del caso Mark Caltagirone, e una scattata invece “a tradimento” da qualcuno che si trovava in spiaggia. “Azzo che chiappone, la Michelazzo!”, ironizza Dago riservandole lo stesso trattamento che qualche settimana fa aveva fatto infuriare la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. (Continua a leggere dopo la foto)















“A Baja Sardinia, in Costa Smeralda, l’ex amica di Pamela Prati porta a spasso un Lato B che gronda cellulite da tutti i pori”, scrive ancora Dagospia. “Ma poi, per miracolo, in una Story su Instagram, la Michelazzo appare con la chiappa piastrellata, soda e ben photoshoppata e la didascalia ‘Certa gente ha la faccia come il c***o”. (Continua a leggere dopo la foto)















Eliana Michelazzo si era ripromessa di non rilasciare mai più dichiarazioni sul caso Pamela Prati e il matrimonio fake con Mark Caltagirone, faccenda che l’ha relegata per anni in un amore impossibile, il fantomatico Simone Coppi, ma in questi giorni è tornata sull’argomento. “Credo che all’inizio lei abbia creduto a questo Mark, che se ne sia pure infatuata ma quando ha realizzato che questo ‘sistema’ poteva portarle visibilità e soldi non credo pensasse più a lui, ma a quello che poteva ricavarne”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Parliamoci chiaro, Pamela Prati ne ha fatti di scoop finti, con persone e situazioni negli anni. Quindi era abituata a gestire una rete di bugie. Quindi mi viene da pensare che all’inizio l’idea di questo corteggiatore la lusingasse e poi ha pensato di sfruttarlo per un ritorno di immagine in termini di visibilità e denaro”, ha dichiarato Eliana Michelazzo intervistata da Super Guida Tv.

