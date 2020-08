“Il tampone è positivo”. Coronavirus, un’altra vip si è ammalata: “Ecco come mi sono accorta”

Si allunga la lista di personaggi famosi positivi al Covid-19 dopo le vacanze in Sardegna. L’ultima ad ammalarsi è Antonella Mosetti, che si è concessa qualche giorno di relax con gli amici a Porto Cervo. Una volta rientrata a Roma, piuttosto allarmata dalla situazione, la Mosetti si è sottoposta al test sierologico. Il risultato è stato negativo ma per sicurezza l’ex ragazza di Non è la Rai ha fatto anche il tampone. Tampone positivo che ha portato così la madre di Asia Nuccetelli a mettersi in quarantena.

La soubrette ha poi raccontato tutto sui social network, invitando chi è stato in Costa Smeralda a smetterla di andare in giro infettando altre persone più deboli. La Sardegna è infatti diventata uno dei nuovi focolai della pandemia e la situazione ha spinto il Governo di Giuseppe Conte a chiudere le discoteche e le sale da ballo fino al prossimo settembre. “Sono rientrata dalla Sardegna qualche giorno fa e ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma, non tranquilla, ho fatto anche il tampone che è per l’appunto uscito positivo. Quindi sono in auto quarantena da qualche giorno. Vi chiedo di fare i controlli perché non si può essere indifferenti di fronte a questo virus. Io sono asintomatica. Sento solo pochissimo gli odori e i sapori, ma c’è gente che sta davvero male”, ha raccontato Antonella Mosetti su Instagram. La 45enne non ha tosse o febbre ma solo stanchezza e spossatezza e non sente né gli odori né i sapori. Proprio quest’ultimo sintomo l’ha spinta a sottoporsi al tampone nonostante l’esito negativo del test sierologico. (Continua a leggere dopo la foto)















“Molte persone che erano con me in Sardegna continuano ad andare in giro, non hanno fatto ancora niente: potrebbero attaccarlo alle persone anziane e più deboli. In questi casi ci vuole un grande rispetto per il prossimo“, ha aggiunto Antonella Mosetti, che trascorrerà la quarantena nella sua casa di Roma, in completa solitudine. A farle compagnia solo il suo amato cagnolino. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta cercando di passare il tempo tra social network e cucina. (Continua a leggere dopo la foto)











Sono tanti, tantissimi, i personaggi famosi che sono stati vittima del Coronavirus in questa seconda ondata di contagi. Il Covid-19 ha colpito: l’attore spagnolo Antonio Banderas, i calciatori Andrea Petagna e Miralem Pjanic, il velocista Usain Bolt, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, l’hair stylist Federico Fashion Stylist, l’ex di Temptation Island Vip Andrea Zenga, le due tentatrici di Temptation Island Beatrice De Masi e Ilaria Gallozzi. Per non parlare dei numerosi personaggi di Uomini e Donne: Nilufar Addati, Andrea Melchiorre, Daniele Schiavon, Vittoria Deganello, Giulia Latini.

Ti potrebbe anche interessare: “Fantastica!”. Benedetta Rossi, la notizia è appena stata divulgata: un altro grande traguardo raggiungo. Brava!