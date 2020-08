“Ho pensato di morire…”. Alessandro Tersigni ‘choc’, lo sfogo del protagonista del ‘Paradiso delle signore’

Alessandro Tersigni è uno dei volti noti della soap opera di successo “Il Paradiso delle Signore”. I telespettatori italiani lo associano al volto di Vittorio Conti, l’ambizioso consulente pubblicitario del magazzino, sciupafemmine da sempre, attratto però da Teresa che non sembra cedere alle sue avances.

Dopo la morte dell’amico Pietro Mori, Vittorio cerca di ridare nuova vita al Paradiso, mentre il suo matrimonio è sul punto di andare in fumo: la sua fidanzata, Andreina Martelli, viene accusata di favoreggiamento per l’omicidio di Mori che sarebbe stato orchestrato dalla madre di lei. Grazie a un prestito di Umberto Guarnieri riesce a riaprire il Paradiso, senza sapere che la sfida è appena cominciata. Nella terza stagione de Il paradiso delle signore è il direttore del grande magazzino e si innamora perdutamente di Marta Guarnieri. (Continua a leggere dopo la foto)















L’attore è tornato sul set del “Il Paradiso delle Signore” il 30 giugno dopo un lungo periodo di lockdown a causa della pandemia da coronavirus e si è raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Visto: “All’inizio vivevo con l’ansia di poter morire da un momento all’altro perché ogni volta che accendevo la tv sentivo notizie decisamente poco incoraggianti”. (Continua a leggere dopo la foto)















Il pensiero è stato soprattutto per Filippo, il figlio nato dal matrimonio con la moglie Maria Stefania. “Io e mia moglie Maria Stefania eravamo preoccupati principalmente per nostro figlio Filippo, che ha tre anni e da un momento all’altro ha smesso di andare all’asilo”, ha raccontato l’attore del ”Paradiso delle signore” al settimanale Visto. Un periodo difficile quello dell’ex gieffino che come tutti gli italiane ha vissuto con molta ansia il periodo del lockdown e solo due mesi fa è tornato a lavoro per le registrazioni delle nuove puntate della soap opera di Rai Uno. (Continua a leggere dopo la foto)









L’attore ha parlato che della possibilità di allargare la famiglia: ““L’idea di allargare la famiglia io e mia moglie ce l’abbiamo anche perché dove si mangia in tre si mangia anche in quattro. Un altro figlio? Solo se posso smentire il proverbio non c’è due senza tre”.

