Elettra Lamborghini, l’annuncio social a pochi giorni dalle nozze manda i fan in delirio

Elettra Lamborghini si avvicina sempre più a raggiungere il momento più importante della sua vita personale. Infatti, tra poche settimane convolerà a nozze insieme alla sua dolce metà Afrojack. Come fa ormai da diverso tempo condivide ogni cosa con i suoi follower sul social network Instagram. E lo ha fatto anche nelle scorse ore. Già recentemente aveva fatto vedere a tutti i primi passi nella nuova casa dove vivrà con il futuro marito. Ora c’è stato un nuovo e suggestivo aggiornamento.

Sono praticamente stati definiti l’abito da sposa dell’artista e la location. Tutto è quindi quasi pronto, infatti ha anche inviato le partecipazioni. Mancava soltanto un ultimo tassello ed anche quello è stato ora fatto. La giovane ha deciso di rendere pubblico questo gesto attraverso una storia Instagram. I fan sono in trepidante attesa e non vedono l’ora che Elettra possa salire all’altare. Intanto, devono pazientare e osservare ogni minimo dettaglio dell’organizzazione delle nozze. (Continua dopo la foto)















La cantante e il compagno hanno infatti firmato le pubblicazioni. Un passo decisivo prima di sposarsi ufficialmente. Nella didascalia a corredo dell’immagine, lei ha scritto: “Stamattina abbiamo firmato le pubblicazioni. Ora è finita”. Presenti anche numerosi emoticon con il sorriso. Inoltre, in un’altra story ha rivelato scherzosamente dicendo che nella lista dei regali non può mancare l’idropulitrice per pulire l’abitazione. Tante risate e mi piace da parte dei suoi ammiratori. (Continua dopo la foto)















Recentemente è stata attaccata perché la si vede indossare , sopra un letto con lenzuola bianche, un abito che ha tutta l’aria di essere una pelliccia. Apriti cielo! Elettra ha commentato il post, in cui compare con una tuta leopardata, con la frase: “Io fatta cosí in amore sinceraaaahhhh”. Ebbene le risposte dei suoi follower non si sono fatte attendere. Ma non si è trattato di complimenti per le sue forme prorompenti messe in risalto dal vestitino succinto. Un utente si è infatti rivolto a lei così: “Ma quante tigri hai scuoiato per quella pelliccia?”. (Continua dopo la foto)









La foto con la tutina leopardata ha provocato reazioni indignate. A chi la accusa di aver scuoiato addirittura delle tigri per quella ‘pelliccia’ la stessa Elettra ha risposto: “Non è una pelliccia uno, è una tutina…e due non indosserei MAI un animale morto…”. Accuse dunque respinte al mittente, con la solita energia che la contraddistingue.

