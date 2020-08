“Un sogno”. Laura Pausini, lo scatto con mamma Gianna e papà Fabrizio fa boom

La cantante Laura Pausini ha voluto rendere partecipi tutti i suoi fan di un evento davvero molto bello ed importante della sua vita, riguardante i suoi genitori. L’artista nei giorni scorsi ha postato anche immagini dalle vacanze e dalla montagna, precisamente dalle Dolomiti. Insieme a lei l’inseparabile compagno Paolo Carta e l’adorata figlia Paola. In particolare, quella che ha catturato maggiormente l’attenzione è stata la foto di famiglia. Un vero e proprio ritratto che riprende tutti e tre.

Tutti hanno infatti potuto notare che mamma e figlia sono praticamente identiche. Una somiglianza incredibile, infatti hanno gli stessi occhioni e il medesimo sorriso. Nella didascalia a corredo dello scatto, Laura ha scritto: “Sono stati giorni bellissimi passati tra le montagne della mia Italia. L’aria pura e le passeggiate in solitudine sono state rigeneranti. Ora è il momento di ripartire”. Ecco adesso una nuova istantanea familiare che ha emozionato tutti i follower. (Continua dopo la foto)















La famiglia ha festeggiato, seppur con diversi mesi di ritardo, i 50 anni di matrimonio dei genitori di lei. Nella foto si è immortalata con mamma Gianna, papà Fabrizio e la sorella Silvia. Laura ha scritto nella didascalia: “Con un ritardo di 5 mesi rispetto alla data originale rimandata per Covid, i miei genitori hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, risposandosi. Nonostante le mascherine e le poche persone invitate, è stata una festa bellissima, che io e mia sorella Silvia abbiamo studiato”. (Continua dopo la foto)















Poi: “Volevamo fosse indimenticabile per loro. Gianna e Fabrizio: i loro nomi si sono uniti il 14 marzo del 1970, che meraviglia vederli così 50 anni dopo! I sacrifici, le rinunce, le difficoltà, i momenti no che hanno sempre fatto tornare sì. Questi sono due genitori che ci hanno insegnato a sognare e ieri sera abbiamo cercato di far loro vivere come in un sogno. Con Don Tiziano, il prete del nostro paese, con i loro nipoti, i loro fratelli e gli amici più stretti”, ha aggiunto la Pausini. (Continua dopo la foto)









Il post si è concluso così: “Oggi come oggi è difficile vedere una coppia arrivare a questo traguardo ed è un insegnamento per noi e per i nostri bambini. Chissà se loro due si rendono conto di cosa hanno fatto per tutti noi. Vi amiamo tanto mamma e babbo. Auguri!”. Il messaggio di Laura Pausini è stato accolto da migliaia di like e da una marea di commenti entusiastici.

“Io, una cavia…”. Barbara Palombelli, la sua proposta lascia tutti senza parole