“Io, una cavia…”. Barbara Palombelli, la sua proposta lascia tutti senza parole

Nella giornata di oggi, lunedì 24 agosto, all’ospedale Spallanzani di Roma è stata iniettata la prima dose di vaccino italiana su una volontaria. La speranza è che dunque possa essere validato al 100% in futuro per dare la spallata forse definitiva al coronavirus. La sperimentazione avrà adesso una durata di 24 settimane. Nelle ultime ore la conduttrice televisiva Barbara Palombelli si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che faranno discutere anche nei prossimi giorni.

Ha infatti voluto dare il proprio consenso a testare il vaccino su di lei. La donna ha quindi pubblicato un post sul social network Instagram e qui ha scritto la frase che ha fatto e farà rumore. La moglie di Francesco Rutelli ha quindi detto: "Voglio fare da cavia per il vaccino…Come si fa?". In seguito a queste affermazioni il popolo della rete si è completamente diviso. C'è chi ha apprezzato il suo coraggio e determinazione e chi invece ritiene che la sua idea sia assolutamente folle.















Però la candidatura della Palombelli non potrà molto probabilmente andare a buon fine. I 90 volontari che da oggi inizieranno la sperimentazione sono infatti già stati selezionati su più di settemila persone in lizza. La candidatura era stata presentata dallo scorso 10 agosto. Il vaccino è sviluppato dall'azienda biotecnologica italiana Reithera. La selezione ha comunque visto come protagonisti individui sani di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni.















Per quanto riguarda gli ambiti lavorativi, circa un mese fa è stata intervista da 'Tele Più'. Fino alla fine di agosto sarà in totale relax con i suoi familiari, ma poi si tornerà nuovamente a lavorare. Soffermandosi sul periodo di lockdown, ha dichiarato: "In quarantena molti italiani a casa in telelavoro hanno scoperto Forum. Prima non lo vedevano perché erano in ufficio. Abbiamo un pubblico nuovo e anche le repliche stanno andando benissimo. Il 14 settembre si torna in diretta".









Durante la fine della sua conversazione con il giornalista, la donna ha confidato di aver sofferto parecchio, ma riesce anche ad avere un po’ di tempo libero per dedicarsi a se stessa. Per restare in forma smagliante ha un segreto: “La mia arma segreta è lo yoga. Lo pratico due volte a settimana, mi aiuta a mantenere la concentrazione”. I record inanellati quest’anno li vuole assolutamente confermare anche nella prossima stagione televisiva.

