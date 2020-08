Antonino Spinalbese, ora è lui l’uomo di Belen Rodriguez. Ma chi è? Età, lavoro e come si sono conosciuti

Gianmaria Antinolfi è già un lontano ricordo e ora pare che Belen Rodriguez se stia frequantando Antonino Spinalbese. La bellissima showgirl argentina è infatti stata beccata in compagnia del giovane e nello scatto nel quale sono stati ripresi non c’è spazio all’immaginazione. Infatti, i due si baciano pubblicamente, a conferma del fatto che siano ormai una coppia a tutti gli effetti.

Antonino Spinalbese è un hairstylist. Dopo aver chiuso con il suo ex Stefano De Martino ed aver interrotto il legame con Gianmaria Antinolfi, Belen si è subito rifatta con questa sua nuova fiamma. Il nuovo gossip dell'estate è esploso ed è destinato a far parlare tantissimo anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Intanto l0ex fidanzata del parrucchiere ha scritto un messaggio per commentare lo scatto che in questi giorni ha fatto il giro del web.















"In tantissimi mi state scrivendo per chiedermi come stia… Sto bene 🙂 – ha scritto Chiara – Tra me e Anto è finita mesi e mesi fa. Ovvio che non è piacevole aprire Instagram e ritrovarsi nel f*ttuto esplora 1800 foto e articoli che lo ritraggono con qualcun altro. Questo in una situazione normale non accadrebbe e dopo una rottura dà parecchio fastidio, ma non posso prendermela con Instagram – Zucky poi ti chiamo e ne parliamo in privato".















"Per il resto vi assicuro che sono così fiera della persona che sono che non mi sento da meno a nessuno. Ognuno di noi è unico e speciale a modo suo, non scordatevelo mai. (P.S. adesso gentilmente, se volete evitare di essere mandati a quel paese in cinese, non mandatemi più 'sti articoli). Vi voglio molto bene, grazie", ha concluso l'ex di Antonino.









Molto amico di Patrizia Griffini, ex gieffina e inseparabile amica di Belen Rodriguez, Antonino avrebbe raggiunto Ibiza proprio in occasione del suo compleanno poi si sarebbe trattenuto dopo aver conosciuto la showgirl argentina. Ha 25 anni e vive a Milano, dove ha raggiunto una certa fama come hair stylist. Lavora infatti in uno dei saloni più famosi di Aldo Coppola, situato in zona Garibaldi.

