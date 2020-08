Continua ad aumentare il numero dei personaggi famosi che hanno contratto il coronavirus in questi giorni. Poco fa vi abbiamo annunciato la notizia della positività dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Nilufar Addati. In precedenza, tra gli altri, ad annunciare di avere la malattia erano stati Giulia Latini, Andrea Melchiorre e Daniele Schiavon. Ora è stato Federico Fashion Style a comunicare a tutti i suoi fan di avere il Covid-19. Lo ha fatto attraverso un post sul social Instagram.

Il famoso hairstylist dei vip ha quindi scritto: "Ragazzi, voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me…ho contratto il Covid-19. Ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna. Anche se lì avevo fatto il test ed era negativo, a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento, ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi!", ha proseguito il noto parrucchiere sul social network.















Il protagonista de 'Il Salone delle Meraviglie' in onda su Real Time ha concluso: "Mi raccomando ragazzi, per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! Questo è importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati!". Numerosi i messaggi di vicinanza dei suoi ammiratori sotto il suo post. In tanti gli hanno espresso il massimo sostegno in questo momento difficile e gli hanno augurato una pronta guarigione.















A proposito degli altri vip contagiati, Nilufar in un primo momento si è sottoposta ad un test sierologico, che però aveva dato esito negativo. Il tampone invece ha confermato la sua malattia. Stando a quanto riferito dalla giovane, è stata a contatto con persone risultate positive nell'ultimo periodo. Lei è stata in vacanza in Sardegna ed è tornata nella città di Napoli, senza sapere di essere stata infettata. Dalla regione sarda è partita senza accusare sintomi di alcun genere.









La Addati ha aggiunto di aver avuto i primi sintomi della patologia il giorno dopo aver fatto il tampone. Ha avuto un po’ di febbre, mal di testa ed ha completamente perso il gusto e l’olfatto. Ha detto di essere in stretto contatto con la Asl, che nei prossimi giorni la sottoporrà ad un nuovo tampone. Le sue condizioni di salute sono comunque buone e non destano quindi preoccupazione.

