Periodo decisamente no per i personaggi noti a causa del coronavirus. Dopo l’annuncio da parte di Giulia Latini, Vittoria Deganello, Andrea Melchiorre e Daniele Schiavon è toccato a Nilufar Addati. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha infatti comunicato attraverso i social network di essere risultata positiva al tampone. Ha voluto prima prendersi delle giornate di silenzio per rasserenarsi e tranquillizzare anche tutti coloro che le vogliono bene, sicuramente amici e parenti.

In un primo momento si è sottoposta ad un test sierologico, che però aveva dato esito negativo. Il tampone invece ha confermato la sua malattia. Stando a quanto riferito dalla giovane, è stata a contatto con persone risultate positive nell’ultimo periodo. Lei è stata in vacanza in Sardegna ed è tornata nella città di Napoli, senza sapere di essere stata infettata. Dalla regione sarda è partita senza accusare sintomi di alcun genere. Nonostante questo, aveva optato per l’isolamento. (Continua dopo la foto)















Nilufar non ha avuto contatti con i suoi genitori e ha precisato di non essere proprio uscita di casa dal suo ritorno in Campania. I componenti familiari si sono sottoposti a tampone in via precauzionale, ma tutti sono negativi. La donna trascorre tutto il giorno all’interno della sua camera da letto. Ha anche aggiunto di aver avuto i primi sintomi della patologia il giorno dopo aver fatto il tampone. Ha avuto un po’ di febbre, mal di testa ed ha completamente perso il gusto e l’olfatto. (Continua dopo la foto)















In questo momento è in stretto contatto con la Asl, che procederà nei prossimi giorni a sottoporla ad un secondo tampone. Nel momento in cui per due volte di fila l’esito sarà negativo, potrà riprendere la vita di prima e dunque uscire dall’isolamento domiciliare. Le sue condizioni di salute non destano comunque preoccupazione, visto che la Addati ha ammesso di sentirsi bene. Ma ovviamente il suo desiderio è che questo momento possa essere messo alle spalle il prima possibile. (Continua dopo la foto)









L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha affermato: “Solo un po’ di amaro in bocca e dispiacere. I cinque giorni di vacanza in Sardegna li ho vissuti con evidente troppa spensieratezza”. Il consiglio che rivolge la ragazza a tutti è di fare il tampone se queste persone sono state in luoghi troppo affollati, dove c’era assembramento. Lei ha comunque ringraziato tutti i fan per l’affetto dimostrato.

