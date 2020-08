Temptation Island Vip, ex protagonista positivo al coronavirus: l’appello ai fan

“Ciao a tutti. Stamattina ho ricevuto l’esito del tampone e sono risultato positivo al Covid-19. Ringrazio Dio di non avere sintomi ed il mio pensiero va a chi sta soffrendo a causa di questo virus. È capitato anche a me come sarebbe potuto capitare a chiunque altro, ho viaggiato su un traghetto nel quale sono risultati passeggeri infetti e ho probabilmente contratto il virus in quell’occasione”.

“Ringrazio tutti voi per i messaggi che mi avete mandato in questi giorni e che mi hanno accompagnato nell’attesa del risultato. Saranno giorni di clausura nei quali continuerò a tenervi aggiornati sul mio stato e sarò molto felice di rispondere ai vostri messaggi. Non potete immaginare quanto, in un momento come questo, sia fantastico sentirvi vicini e sapere che ci siete”. (Continua a leggere dopo la foto)















Con queste parole, Andrea Zenga, ex protagonista di qualche edizione fa di ‘Temtpation Island Vip’, ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Zenga Junior ha trascorso il Ferragosto in Sardegna, nella zona di Porto Rotondo, in compagnia di altri tre amici. La relazione tra Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga è fintita lo scorso aprile. (Continua a leggere dopo la foto)















All’epoca il loro rapporto era entrato in crisi per via della forte intesa tra Alessandra e l’allora tentatore Andrea Cerioli, promosso in seguito come tronista di Uomini e Donne. La coppia aveva deciso di dirsi addio durante il falò di confronto finale, soprattutto a causa di Zenga, poi, qualche mese più tardi, entrambi avevano deciso di darsi una seconda possibilità. (Continua a leggere dopo la foto)









Negli ultimi giorni sono stati parecchi i volti televisivi risultati positivi al coronavirus. “Non ho sintomi, ma adesso starò 15 giorni qui in Sardegna in attesa di un altro tampone. Sto bene, sto in formissima”, ha raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Melchiorre. “Non riesco a contattare tutte le persone con cui ho fatto foto e che ho incontrato in questi giorni, ma lo dico qua per tutti: fate il tampone”.

“Mi vogliono denunciare”. Gabriel Garko, che guaio! L’attore si sfoga sui social: quello che gli è capitato è assurdo