“Paura”. Coronavirus, panico per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Cosa è successo

Paolo Bonolis è nell’olimpo dei presentatori tv italiani e nelle ultime ore ha dichiarato alcune importanti affermazioni a Il Messaggero, a seguito della notizia di positività al Covid dell’allenatore Sinisa Mihajlovic. Galeotta fu una partita di calcio, che avrebbe facilmente potuto trasformarsi in un incontro fatale, in cui il presentatore di ‘Avanti un altro’ si è trovato insieme al figlio Davide, di 15 anni, in un faccia a faccia con il Coronavirus in persona. L’evento sportivo, organizzato dal petroliere HormozVasfi nella favolosa location dell’Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo, ha visto tra i partecipanti ospiti illustri.

Un incontro a cui hanno partecipato anche il magnate del divertimento di lusso, Flavio Briatore, il cantante Fabio Rovazzi e Andrea Della Valle. Paolo Bonolis ha subito specificato di essere in salute: “Non ho il Covid”, ha sottolineato il conduttore. Ai malfidati che gli hanno ingenuamente domandato se avesse fatto il tampone, Bonolis ha risposto che per il lavoro che fa è super controllato: “Ci monitorano in continuazione, sono certo di star bene”. Il commento di Paolo Bonolis sul fatto che Mihajlovic Sinisa sia risultato positivo non ha lasciato dubbi sul suo pensiero al riguardo. Oltre a rassicurare tutti sul suo status di salute, Paolo Bonolis ha mostrato una grande preoccupazione per il figlio Davide. Però anche su questo il conduttore ci ha tenuto a non far allarmare più del dovuto, dichiarando che anche il figlio avuto da Sonia Bruganelli è risultato negativo al Covid. (Continua dopo le foto)





























Controlli su controlli che hanno foraggiato le certezze di cui godono adesso padre e figlio. Paolo Bonolis sul fatto che Mihajlovic Sinisa sia risultato positivo non ha lasciato dubbi, sia lui che il figlio 15enne Davide non si sono fatti prendere dal panico nemmeno per un momento. Il presentatore ha però ammesso che la positività dell’allenatore del Bologna lo ha un po’ colto di sorpresa, perché nessuno poteva immaginare o prevedere tutto ciò. Bonolis ha concluso il suo pensiero affermando: “Fortunatamente ci è andata bene”. Ovviamente tampone effettuato anche alla famiglia di Mihajlovic Sinisa. Nonostante la positività al Coronavirus, l’allenatore del Bologna è attualmente asintomatico. (Continua dopo le foto)









Il tecnico del Bologna starà dunque in quarantena per le prossime due settimane. Mihajlovic è reduce da un trapianto del midollo osseo per la leucemia, uno stato di salute non proprio roseo. Così come da protocollo quando si verificano determinate casistiche, sono stati effettuati tamponi anche agli altri membri della squadra. Dopo la propagazione della notizia della positività al Covid di Mihajlovic Sinisa, la figlia Virginia ha fatto dei dovuti chiarimenti attraverso i propri profili social, rassicurando tutti sulle le condizioni del padre. In quel frangente la ragazza ha raccontato che anche la famiglia si è sottoposta al tampone.

