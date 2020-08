“Positivo”. Uomini e donne, un altro tronista è risultato positivo al Covid. Anche lui di ritorno dalla Sardegna

Il Coronavirus sta serpeggiando tra le feste in Sardegna e inevitabilmente tra gli influencer che le affollano. Tantissimi italiani continuano a far festa e ad infettarsi tra loro mentre il Covid gira indisturbato. Non si è scoraggiato nessuno, neanche dopo la notizia del ricovero di due ex tentatrici di Temptation Island e l’isolamento domiciliare di due ex corteggiatrici di Uomini e Donne. Oggi è giunta la conferma di un altro famoso che è risultato positivo dopo essere stato sull’isola. A quanto pare niente e nessuno riuscirà a fermare la movida sarda, almeno per il momento.

Un super famoso è risultato positivo al Covi, è un ex tronista di Maria ed era a far festa in Sardegna. Stiamo parlando del bellissimo Andrea Melchiorre, che al contrario delle sue colleghe, risulta assolutamente asintomatico e sta super bene, nonostante sia costretto a restare in quarantena fintanto che il tampone non risulterà negativo al Coronavirus. Quindi, se fino a poche settimana fa venivano presi di mira solo gli influencer di ritorno dalle Isole Baleari e dalla Grecia, ora sembrerebbe essere la Sardegna la nuova meta su cui puntare il dito. (Continua dopo le foto)





























I dati enunciati dall’Unione Sarda parlano chiaro, infatti nella giornata di ieri, domenica 23 agosto, nel Lazio sono stati riscontrati 97 casi positivi, persone che hanno trascorso le vacanze in Sardegna. Intanto in Campania sono state tracciate altre 14 persone che erano di ritorno da Cagliari, scatenando le ire del Presidente della Regione, De Luca. “Sulla base dei contagi che registriamo anche oggi, emerge un dato estremamente preoccupante per chi rientra dalla Sardegna”. Non dimentichiamoci che Raffaella Mennoia avesse già lanciato la sua profezia: “Si erano dette vacanze italiane, ma questo non voleva dire andare tutti negli stessi posti della Sardegna senza mascherine e tavolate attaccati nei soliti posti da sfigati per farvi vedere […] Io vi toglierei la cittadinanza. Influencers, vip e pseudo-vip, le Instagram Stories sono per voi ovviamente: per voi che ci avete fatto due palle tante durante il lockdown di propaganda e adesso?”. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram I’m back 🌊 #Sardinia Un post condiviso da Andrea Melchiorre (@andreamelchiorre1) in data: 3 Ago 2020 alle ore 9:15 PDT

Le due ragazze risultate infette, antecedenti ad Andrea Melchiorre, e ricoverate in ospedale, sono le ex tentatrici di Temptation Island, Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi. Mentre le altre due in isolamento domiciliare sono le ex corteggiatrici di Uomini e Donne, Giulia Latini e Vittoria Deganello. “Ho fatto il tampone appena tornata dalla Sardegna – ha confessato la Deganello su Instagram – e sono risultata positiva, sono in isolamento domiciliare. Sto abbastanza bene a parte qualche sintomo come la stanchezza e qualche linea di febbre. […] qualcuno mi ha dato dell’incosciente, ma vi tranquillizzo perché non sto mettendo a rischio la vita di amici e parenti, dato che sono in isolamento da sola”.

