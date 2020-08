Siamo vicini ad una possibile svolta nella relazione sentimentale tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Il loro rapporto, si sa, è stabile da tanto tempo e dall’esterno è chiaramente intuibile che si amano letteralmente alla follia. Dopo essere venuta alla luce la piccola Alana Martina, adesso sono pronti per un grandissimo passo. E hanno lanciato un indizio proprio su Instagram: una semplice parola che ha fatto scatenare i fan della coppia, che sono in trepidante attesa.

Infatti, sembra proprio che i due abbiano voglia di convolare a nozze. Tantissimi i messaggi di affetto e di complimenti inviati dai loro follower. Il matrimonio potrebbe proprio celebrarsi nei prossimi mesi. I rumors riferiscono che la proposta ufficiale del campione della Juventus sia avvenuta durante la loro vacanza nei meravigliosi posti del Mediterraneo. Si sono mostrati insieme, quindi pare abbiano voluto lanciare un messaggio implicito. Vediamo cosa è stato scritto nella didascalia. (Continua dopo la foto)















La bellissima top model ha riportato nel post “Yes!”. Che sia la sua risposta affermativa alla richiesta di Cr7 di sposarlo? Chissà. Dichiarazioni ufficiali non ce ne sono state, ma tutti gli indizi vanno verso questa direzione. Il calciatore bianconero ha aggiunto: “Mi amor”, a testimonianza del suo amore immenso che prova nei suoi confronti. Grazie al loro magnifico yacht sono in visita nel Mediterraneo e potrebbero prendere una decisione definitiva sulla location nei prossimi giorni. (Continua dopo la foto)















Nei giorni scorsi la giovane ha fatto vedere una borsa durante la vacanza a Portofino. La sua grandezza è notevole e, stando a quanto appurato, si tratta di un accessorio super ricercato e che fa riferimento ad una versione inedita. Difficile dunque trovarne di molte in giro, ma la modella l’ha voluta far vedere a tutti. La borsa è ricoperta interamente da pelle di coccodrillo e inevitabilmente questo ha fatto lievitare la cifra, che è da capogiro. Il prezzo si aggirerebbe su per giù intorno ai 90 mila dollari. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram YESSS 🌹 Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: 22 Ago 2020 alle ore 1:37 PDT

Qualche settimana fa ha calzato ai suoi piedi un paio di sneakers. Anche se sportive, le scarpe indossate dalla Rodriguez sono costosissime. Il prezzo del paio di sneakers indossato da Georgina ammonta a 10.000 euro al paio. Azzarda, ma può anche farlo quasi ad occhi chiusi. Certamente non tutte potranno permetterselo, ma in ogni caso la modella ha dato modo di stimolare la fantasia.

