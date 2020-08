Sonia Bruganelli, nessuna tregua per lei. Presa di mira sui social, nessuno la difende

Niente da fare, ancora una volta Sonia Bruganelli è riuscita suo malgrado a finire nel mirino degli hater. Nemmeno il tempo di pubblicare qualche foto che subito il popolo della rete l’attacca. A volte è criticata perché metterebbe in mostra in maniera spudorata la sua ricchezza, altre per dei dettagli che infastidiscono. Ad esempio qualche giorno fa è stata pesantemente insultata per aver postato una tazza di caffè accompagnata da un test rapido per riscontrare il coronavirus.

Adesso la moglie del conduttore Paolo Bonolis non ha fatto alcun commento particolare che ha scatenato la furia dei follower. Ha semplicemente pubblicato un’immagine che ritrae due suoi amici in vacanza in Sardegna, precisamente a Porto Cervo, mentre stanno facendo la colazione dolce e salata. Dunque, è stato il luogo scelto dalla donna per godersi queste giornate di relax ad aver fatto infuriare tutti. Un attacco frontale nei suoi confronti, l’ennesimo di una lunghissima serie. (Continua dopo la foto)















Questi posti sono al centro delle polemiche a causa degli assembramenti e della movida selvaggia, che avrebbero causato l’incremento di casi di contagio soprattutto tra i giovani. Nonostante il governatore della Sardegna e gli stessi abitanti dell’isola si difendono dalle accuse, questa regione è ormai stata puntata negativamente. E a farne le spese è stata quindi anche la Bruganelli, che è stata costretta a leggere messaggi di tenore decisamente negativo. Chissà come l’avrà presa. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia a corredo dell’istantanea, Sonia ha scritto: “Finalmente il loro arrivo inizia ad avere un senso”. Ed ecco giungere un commento affatto carino: “Mi raccomando, quando andate via e siete positivi al Covid permettetevi di dire che la colpa è della Sardegna, dove prima del vostro arrivo era un’isola felice!”. E quindi non c’è proprio pace per lei, nemmeno in questa calda domenica estiva. I social network sono diventati ormai quasi insostenibili, ma non vuole rinunciarvi. (Continua dopo la foto)









A proposito del test rapido per il Covid-19, ha riportato: ““Fidarsi è bene…non fidarsi è meglio”. C’è chi l’ha accusata di aver voluto dare vita ad esibizionismo, mentre altri hanno ironizzato sulla possibilità che sia stata infetta in passato. Uno dei messaggi principali è stato questo: “Grave postare immagini su un argomento tanto grave con tanta superficialità”.

