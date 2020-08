Sossio Aruta e Ursula Bennardo, è crisi? Le voci corrono e lei costretta a intervenire pubblicamente

C’è mistero intorno alla relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Si è vociferato nelle ultime ore di una crisi in atto tra i due, a tal punto da essere proprio messa in discussione la storia d’amore. A distanza di poco tempo da questa notizia che aveva allarmato i fan della coppia, è stata proprio la donna a intervenire e a chiarire ogni aspetto. Lo ha fatto attraverso delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram e alla fine c’è stata anche una battuta con uno scherzo in fase conclusiva.

Una volta terminata l’esperienza nel reality show ‘Temptation Island’, i due ex ‘Uomini e Donne’ avevano deciso di lasciarsi e intraprendere strade diverse. Poi però c’è stato il riavvicinamento che ha fatto comprendere loro di amarsi ancora moltissimo. E ora, dopo le ultime negative indiscrezioni sul loro conto, Ursula ha voluto mettere un punto sulla questione parlando in prima persona. Fondamentale per la loro unione è anche la figlia Bianca, la quale ha permesso di farli andare d’accordo. (Continua dopo la foto)















Nel momento in cui la Bennardo ha appreso di questi rumors sulla possibile crisi sentimentale con Sossio, ha preso il cellulare dando vita alle Instagram stories. Smentita categoricamente la possibilità che i due possano avere problemi di qualsiasi tipo. I pettegolezzi, che parlavano anche del fatto che avessero smesso di seguirsi sul popolare social network, sono stati respinti con forza: “Non ci siamo lasciati. Non sanno come perder tempo e quindi inventano. Mi dispiace che lo facciano su una famiglia”. (Continua dopo la foto)















Il fatto che la coppia non avesse pubblicato molte foto e video insieme aveva alimentato queste voci, ritenute però prive di ogni fondamento. Al termine del suo intervento social, Ursula Bennardo ha ironizzato su colui che era in quel momento al suo fianco nel letto: “Ora sono a letto con un altro”. Invece con lei c’era proprio Aruta, che è apparso in camera sorridente, ma senza rilasciare alcun commento. Quindi, il loro legame amoroso procede a gonfie vele, senza alcun intoppo. (Continua dopo la foto)









Un po’ di tempo fa i due hanno pubblicato degli scatti riguardanti il battesimo della piccola Bianca, celebrato il 5 luglio. Nelle foto postate dalla ex dama sui social compare insieme alla piccola Bianca, al compagno Sossio e ai tre figli nati da una sua precedente relazione. Non ci sono nelle foto, invece, i figli nati dal precedente matrimonio di Aruta ai quali il calciatore è profondamente legato.

“Il mio primo anno da mamma”. Eleonora Daniele, lo scatto fa impazzire i suoi fan