Guai possibili in vista per Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti. Le due sono legate da un rapporto splendido e molto spesso si immortalano insieme e pubblicano le loro foto sui social network, ricevendo una miriade di commenti positivi. L’ultimo meraviglioso scatto però potrebbe costar loro caro perché avrebbero commesso un qualcosa di irregolare. Le donne si trovano in Sicilia e si sono riprese sulla fantastica scogliera di marna bianca in provincia di Agrigento.

Parliamo dunque della famosissima Scala dei Turchi, che però nel recente passato è stata sottoposta a sequestro dalle forze dell’ordine e quindi non è consentito accedervi per nessuna ragione. L’istantanea di Michelle e Aurora ha subito allertato le autorità competenti e potrebbero giungere notizie non proprio piacevoli in futuro. Secondo quanto riferito dall’agenzia giornalistica Adnkronos, la Capitaneria di Porto ha intenzione di fare piena chiarezza sulla vicenda. (Continua dopo la foto)















Pare che sia già stato aperto un fascicolo in merito e che sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso per capire se la Hunziker e sua figlia abbiano commesso degli illeciti di qualche natura. Eppure la stessa conduttrice televisiva è stata molto attenta, specificando nella sua didascalia di essere fuori dalla zona protetta. Queste precisazioni social non sono bastate, visto che la Capitaneria ha deciso ugualmente di fare tutte le verifiche utili a comprendere l’accaduto. (Continua dopo la foto)















A proposito del commento riportato su Instagram, Michelle ha dunque scritto esattamente: “Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale. Ovviamente fuori dalla zona protetta”. Ma le polemiche sono ugualmente esplose in poche ore, a tal punto da far intervenire la Procura agrigentina. Non resta che attendere gli accertamenti per capire se possano esserci per loro dei problemi giudiziari. Intanto, la Hunziker e Aurora proseguono la vacanza insieme al fidanzato della giovane, Goffredo Cerza. (Continua dopo la foto)









La Scala dei Turchi è quindi stata sequestrata lo scorso 27 febbraio dalla Capitaneria di Porto Empedocle. A dichiararla ufficialmente sigillata il procuratore Luigi Patronaggio. Il proprietario dell’area di quella costa enorme è accusato del reato di occupazione del demanio pubblico. Attualmente risulta essere iscritto nel registro degli indagati. Sviluppi ci saranno nei prossimi mesi.

