Alba Parietti senza limiti, il topless in spiaggia a quasi 60 anni è da togliere il fiato

Nelle ultime ore Eleonora Brigliadori ha attaccato duramente Alba Parietti, dicendole: “Ecco quando la chirurgia estetica ha già finito di danneggiare il cervello quello che succede…Ma dategliene 100 di tamponi in ogni orifizio. Non potendo cambiare la sua anima vive in un perenne cortocircuito. Vorresti schiavizzare tutti gli altri camminando sulla loro testa per tirarti fuori dalla m…da. Che pena”. Ma immediata è anche arrivata la replica della showgirl, che ha risposto senza peli sulla lingua.

A chi mi chiede cosa penso delle dichiarazioni della Brigliadori rispondo che provo molto pena da tempo per questa donna, provo dispiacere, amarezza e compassione perché qualcuno che le vuole bene dovrebbe occuparsi di impedirle di sproloquiare e occuparsi del suo fragile stato mentale. La conosco da 40 anni, non agirò per vie legali, né risponderò perché provo disagio per lei e per la volgarità con la quale si esprime su dei temi delicati". Ora ecco il clamoroso gesto di Alba.















Il settimanale di gossip 'Nuovo' ha paparazzato la bellissima donna su una spiaggia di nudisti e precisamente a Formentera, in Spagna. Recentemente è stata infatti lì in vacanza, dando dunque scalpore. A quasi 60 anni ha deciso di togliersi tutto e farsi vedere come mamma l'ha fatta. Inizialmente si è presentata con un trikini di colore nero, ma subito dopo si è accorta di avere intorno solamente nudisti. Senza pensarci su più di tanto si è tolta il costume e ha fatto vedere tutto.















Il personaggio televisivo ha inizialmente sfoggiato un topless da urlo e poi si è infilata la maglietta. In seguito però si è recata a mare e nelle meravigliose acque cristalline si è sfilata il costume. Si è potuto inoltre apprezzare un nuovo taglio dei capelli, che la fa sembrare molto più giovane. In attesa di rivederla nel piccolo schermo, presumibilmente in qualità di opinionista, la Parietti si è fatta ammirare grazie al suo fisico impeccabile e a delle forme decisamente da sballo.









Per quanto riguarda invece appunto il suo ritorno anticipato dalle vacanze, Alba aveva affermato: “Torno in anticipo di 10 giorni. È giusto così. Tampone e, se tutto è a posto, Courmayeur. Dove sarà più facile rispettare le regole. È dura ma dobbiamo tornare al rispetto più totale delle regole per far sì che la gente si ammali meno possibile”. Ora però si parlerà di lei soprattutto per questo topless mozzafiato.

