Simona Ventura è una conduttrice televisiva di tutto rispetto, professionale al 100% e amatissima dai telespettatori. Ma ovviamente, come sta succedendo in questi mesi a molti personaggi famosi, è tempo di vacanza e di godersi la propria famiglia. Anche lei dunque si è lasciata andare ad una dedica davvero molto commovente e alla pubblicazione di una foto bellissima. L’amore di una mamma è speciale e quello che la donna prova nei confronti dei suoi figli è qualcosa di grandioso.

In queste ore la presentatrice ha quindi mostrato sui social network i suoi 3 figli Niccolò, Giacomo e Caterina. Oltre a pubblicare l'istantanea dei bellissimi ragazzi, ha corredato il suo post con un messaggio strappalacrime, che tutte le madri hanno raccolto positivamente. Comunque like e commenti positivi sono giunti da migliaia di persone. Andiamo a vedere più nel dettaglio come appaiono nello scatto i 3 e cosa ha voluto scrivere la Ventura nel suo commento emozionante.















Niccolò e Giacomo hanno rispettivamente 22 e 20 anni, mentre la più piccola è Caterina, che ne ha 14. Nella foto i tre sono in spiaggia, in costume da bagno, e appaiono molto felici e sorridenti. Simona ha quindi scritto: "Mettersi in posa e poi…la risata che arriva spontanea e se possibile la mamma vi ama ancora di più. Siete sempre stati l'essenza della mia vita e sempre lo sarete. Non scordatevelo mai". I fratelli hanno dunque un legame veramente speciale, come si può intuire osservandoli.















L'unico dei suoi figli ad aver avuto un'esperienza nel mondo dello spettacolo è stato il primogenito Niccolò. Infatti, ha preso parte alla conduzione de 'Il Collegio Off', andato in onda sul canale Rai Play e realizzato su Youtube. Lui è finito purtroppo agli onori della cronaca nera per un'aggressione subita nel 2018. La vicenda fece il giro dell'Italia e furono successivamente fatte delle indagini per capire cosa fosse realmente successo. La cosa più importante resta però l'amore di mamma Simona.









Qualche giorno fa la conduttrice tv si è espressa su Belen: “Visto e considerato che mi sento la sua madrina posso dire che il suo sia un gossip che fa vendere i giornali. Su questa crisi poi si è detto tutto e il contrario di tutto. Per me il suo uomo non è ancora arrivato. Belen piace molto alle donne proprio perché è una che soffre. È una che segue sempre il cuore “.

