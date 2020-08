“Una ferita aperta”. Raffaello Tonon, un dolore dal passato che non smette di tormentarlo

Tempo di confessioni per Raffaello Tonon, che ha voluto parlare al settimanale ‘Voi’ di aspetti assolutamente inediti della sua vita personale. Le sue parole sono state proferite a cuore aperto e con sincerità assoluta. L’opinionista del ‘Maurizio Costanzo Show’ nonché ex partecipante del ‘Grande Fratello Vip’ ha ammesso che quando era solamente un bambino non avrebbe mai pensato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Infatti i suoi sogni nel cassetto erano ben altri.

Ad esempio, la sua idea era quella di diventare un avvocato, ma poi è accaduto un episodio particolare che gli ha stravolto tutte le sue convinzioni. Infatti, ha incontrato il suo ex partner Giona Peduzzi, il quale ha deciso di metterlo in contatto con il popolare conduttore Maurizio Costanzo. Ma durante la sua intervista non si è soffermato soltanto su questo; ha parlato apertamente di momenti dell'infanzia e adolescenziali, che lo hanno fatto soffrire maledettamente.















La prima a rendersi conto delle sue difficoltà psicologiche e della sua successiva depressione fu la sua mamma. Questi periodi davvero molto brutti e contraddistinti da una tristezza infinita emersero anche durante la sua presenza nella Casa più spiata d'Italia. Tra l'altro, ha sempre avuto un rapporto molto turbolento con il padre. Una volta concluso il reality show Mediaset, era arrivata però una svolta, infatti si era innamorato ed aveva cominciato un legame amoroso.















Ma durante la conversazione con il giornalista del settimanale di gossip, Tonon ha rivelato che quella storia d'amore si è poi arenata. E ancora oggi prova un grandissimo dolore per quel legame interrotto. Infatti, ha dichiarato: "Del più bel regalo che ho fatto non ne voglio parlare, perché è una ferita ancora aperta". In conclusione, il personaggio televisivo ha riservato un suo commento a due figure importantissime della sua vita: ovvero i suoi amatissimi nonni Nella e Mario.









Proprio recentemente, sul suo profilo Instagram, Raffaello ha ricordato i suoi due affetti più cari ed ha posto l’accento sul fatto che entrambi abbiano vissuto con forza e brio. Ed è grazie a loro se lui è riuscito a costruirsi il carattere che ha oggi. Nonostante dunque abbia dovuto fare i conti con situazioni spiacevoli, i nonni sono stati coloro che gli hanno permesso di rialzare la testa e risollevare l’umore.

